Fırın denetiminde pide gramajları yüksek çıktı

Samsun’da Ramazan ayı dolayısıyla fırınlara yapılan denetimlerde pide gramajları yüksek çıktı.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla başta fırınlar olmak üzere tüm gıda imalathanelerinde hijyen, gramaj ve ruhsat kontrolü yaptı. Denetimlerde pidelerin gramajları normalin 30 ile 80 gram üzerinde çıktı.

"Sağlıklı gıdadan en küçük taviz vermeyiz, verilmesine müsaade etmeyiz"

İlçe halkının sağlığı için yıl boyunca kontrol ve denetimlerin kesintisiz devam ettiğinin altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, özellikle Ramazan, bayram gibi özel zamanlarda bu denetim ve kontrollerin daha da sıklaştırıldığını vurguladı. Demirtaş, "Zabıta müdürlüğü ekiplerimiz, hemşehrilerimizin sağlığını ilgilendiren her konuda sürekli teyakkuz halindedir. Bu noktada en küçük bir ihmale göz yummadan en küçük taviz vermeden çalışmalarını yıl boyunca sürdürüyorlar. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da başta fırınlar ve pideciler olmak üzere tüm gıda imalathanelerinde bu denetimleri daha da sıklaştırdılar. Sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilen ekmek ve pideye ulaşabilmek, hemşehrilerimizin gönül rahatlığı ile bunları tüketmesi bu zamanlarda çok daha fazla önem arz ediyor. Biz de sofralara güvenilir gıda koyulabilmesi ve gönül rahatlığıyla tüketilebilmesi noktasında sorumluluğumuzu fazlasıyla yerine getiriyoruz” dedi.

Samsun’da 320 gram sade pide 10 TL, yumurtalı-susamlı pide ise 12,5 TL’den satılıyor.