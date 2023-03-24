Emeklilere verilen ikramiye tutarı belli oldu!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mustafa Elitaş, "Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. Bayram ikramiyeleriyle ilgili tasarrufu ifade ettik. Cumhurbaşkanımız kanun teklifine bayram ikramiyelerinin 2'şer bin lira olması müjdesini kamuoyu ile paylaşın diyerek ifade ettiler. Yani Ramazan Bayramı ile 2 bin lira, Kurban Bayramı için 2 bin lira ikramiye verilecek" dedi.