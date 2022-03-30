Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!

Milli gazetenin haberine göre; BOTAŞ’ın sanayiye ve elektrik üreten santrallara yüzde 15-20 aralığında zam yapması öngörülürken konut aboneleri için tarifenin değişmesi beklenmiyor.

Elektrikte de sanayiye bir miktar artış bekleniyor.

BOTAŞ, doğalgaz tarifelerini aylık olarak belirliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerini 3 ayda bir (gerektiğinde aylık) gözden geçiriyor.