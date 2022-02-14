Çalışan annelere 4 ayrı ödeme yapılıyor!

Doğum yapan annelere doğum yardımı ve emzirme ödeneği veriliyor. Çalışan annelere doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödeniyor.

Ayrıca doğum izninden sonra isteyen annelerin yarı zamanlı çalışma imkanı bulunuyor. Yeni yılda emzirme, iş göremezlik ve yarı zamanlı çalışma ödenekleri arttı.

DOĞUM YARDIMI:

Çalışsın-çalışmasın tüm annelere ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira doğum yardımı ödeniyor.

EMZİRME ÖDENEĞİ

Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olmasının yeterli olduğu emzirme ödeneği, 2021'de 232 liraydı. Bu yıl ise 316 liraya çıktı.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ:

Asgari ücretli annenin alacağı ödenek (rapor parası) 8 bin 904 liradan 12 bin 454 liraya yükseldi. ■

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ:

Doğum izni sonrası isteyenler ilk çocukta 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. İşveren yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor. Asgari ücretteki artışla bu ödenek de zamlandı. İlk çocuğunu dünyaya getiren için İŞKUR 4 bin 966 lira (damga vergisi kesilmiş olarak) yarı zamanlı çalışma ödeneği ödüyor. Anne asgari ücretliyse işverenden de 4 bin 253 lira alıyor, eline toplam 9 bin 219 lira geçiyor.