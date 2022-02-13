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Bu da Sevgililer Günü’ne özel kalpli hamburger

SAKARYA (İHA) – Sakarya’da 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde kalp şeklinde üretilen hamburgerler çiftlerin ilgisini çekti. Et mangal restoranında Sevgililer Günü için özel üretilen hamburgerleri gören birçok çift, 14 Şubat için yerini ayırttı. Restoran işletmecisi Enes Baytar, “Restoranımıza gelen müşterilerimizin kalplerine daha fazla dokunabilmek için 14’üncü masamıza kalpli hamburgerlerimiz hediye edilecek” dedi.

Ekonomi 13.02.2022, 12:46
Bu da Sevgililer Günü’ne özel kalpli hamburger

SAKARYA (İHA) – Sakarya’da 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde kalp şeklinde üretilen hamburgerler çiftlerin ilgisini çekti. Et mangal restoranında Sevgililer Günü için özel üretilen hamburgerleri gören birçok çift, 14 Şubat için yerini ayırttı. Restoran işletmecisi Enes Baytar, “Restoranımıza gelen müşterilerimizin kalplerine daha fazla dokunabilmek için 14’üncü masamıza kalpli hamburgerlerimiz hediye edilecek” dedi.

Geçtiğimiz sene pandemi sebebiyle çoğu çift 14 Şubat’ı evlerinde geçirmişti. Bu sene birçok sektörde 14 Şubat öncesinde hareketlilik yaşanırken, Sakarya’da ise et mangal restoran işletmeciliği yapan Enes Baytar ürettiği kalp şeklindeki hamburgerlerle farklı bir etkinliğe imza attı. Daha öncesinde yaptığı 1 TL boyutundaki hamburgerler ile de dikkatleri üzerine çeken Baytar, Sevgililer Günü için özel ürettiği kalpli hamburgerler ile çiftlerin mutluluğunu ikiye katlamayı hedefliyor.

Etkinliğin sosyal medya hesabından duyurulmasının ardından Serdivan ilçesinde bulunan Baytar Steakhouse işletmesini kalpli hamburgerler için arayan çiftler, 14 Şubat için rezervasyonlarını yaptırdı. Kalpli hamburgerlerin ilgi gördüğünü ve bu sebeple 14 Şubat öncesinde restoranda doluluk oranına yaklaşıldığını ifade eden Enes Baytar, Sevgililer Günü’nde gelen 14’üncü çifte kalpli hamburgerlerin hediye olarak servis edileceğini de ifade etti.

“Kalplere dokunmayı hedefliyoruz”

Kalpli hamburgerlerle çiftlerin kalplerine daha fazla dokunabilmeyi hedeflediklerini aktaran Baytar, “Geçtiğimiz 14 Şubat’ta pandemi sebebi ile insanlarımız evlerine kapandı ve zor bir süreçten geçtik. Bu 14 Şubat için ise çok güzel bir etkinliğe imza attık. Araştırmalarımıza göre de böyle bir etkinlik daha önce yapılmamış. Kalp şeklinde yapmış olduğumuz hamburgerlerimiz ile kalplere dokunmayı hedefliyoruz. Bunları 14 Şubat günü restoranımıza gelen tüm herkese servis edeceğiz. Kalpli hamburgerleri görüp restoranımızı arayarak öncesinden rezervasyon yaptıranlar oldu. Sevgililer Günü’nde rezervasyon yaptırmak istiyoruz, kalpli hamburger ayırır mısınız diyenler oldu” dedi.

“14’üncü masamıza kalpli hamburgerlerimiz hediye edilecek”

Yapılan rezervasyonlardan sonra doluluk oranına yaklaştıklarını belirten Baytar, “14 Şubat Sevgililer Günü’nde kalpli hamburger yaparak bir ilke imza atıyoruz. Bunun yanı sıra restoranımıza saat 18.00’dan sonra gelen 14’üncü masamıza kalpli hamburgerlerimiz hediye, ikram edilecek. Onların kalplerine daha çok dokunabilmek için 14’üncü masamıza kalpli hamburgerlerimiz hediye edilecek. Bu etkinliği duyurduktan sonra 14 Şubat için yapılan rezervasyonlar sonrasında restoranımız doluluk oranına yaklaştı. Kalp şeklinde hamburgerin nasıl olduğunu merak eden çiftler önceden rezervasyonlarını yaptırdılar” diye konuştu.

“Masalarımızı kalpli hamburgerler ile donatacağız”

Kalpli hamburgerlerin hazırlanma sürecinden de bahseden Baytar, “Restoranımızı 14 Şubat için süsledik ve kalpli hamburgerlerle de masaları donatacağız. O gün buraya gelen herkesin kalplerine dokunabileceğimizi düşünüyoruz. Kalpli hamburgerimizin biraz yapılması zor. Daha öncesinde de değişik etkinliklere imza atmıştık. Dünyanın en küçük hamburgerini Guinness Rekorlar Kitabına yazdırabilmek için hazırlanmış ve 1 TL büyüklüğünde küçük hamburgerler yapmıştık, kalpli hamburgerlerimizi hazırlamakta en az onlar kadar zaman aldı. Fakat Sevgililer Günü’nde müşterilerimizin kalplerine dokunabilmek için biz bu zahmete katlanacağız. Normal bir hamburgerimiz yaklaşık 5 dakikada hazır olurken, kalpli hamburgerimiz ise yaklaşık 15 dakikada servis ediliyor. Sakarya’da bu tarz etkinliklere çokça imza attık. Sakarya markası olarak Türkiye ve dünya markası olacağız” şeklinde konuştu.

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