Benzine, LPG'ye çifte zam! 30 Tl'ye ramak kaldı

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurunun artmaya devam etmesiyle akaryakıta bir zam daha geldi.

Bugün itibariyle; geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 2,21 TL, otogazın fiyatı ise 55 Kr. zamlandı.

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 28.44'e, Ankara ve İzmir'de 28.57'ye yükseldi.

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul’da yaklaşık olarak 12,40 TL’ye yükseldi. Otogaz fiyatı iller, ilçeler ve bayiler arasında belirgin farklılık gösterebiliyor.

Bundan sadece 3 gün önce de motorinin litre fiyatı 1 lira 95 kuruş zamlanmıştı.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 27,81 TL'ye, Ankara'da 27,92 TL'ye, İzmir'de 27,93 TL'ye yükselmişti.

ZAMLAR ÜST ÜSTE GELDİ

27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artarken, 2 Haziran tarihinde benzin 1 lira 22 kuruş, motorin 1 lira 49 kuruş zamlanmıştı. 8 Haziran tarihinde ise motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş artmıştı.

BENZİNE BİR YILDA YÜZDE 268 ZAM

İstanbul’da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 268, yılbaşından bu yana yüzde 131 oldu.

İstanbul’da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Uygulanmaya başlanan zamla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 286, yılbaşından bu yana yüzde 143 oldu.

Zamlarda, hükümetin politikaları sonucu yükselen döviz kurları ve küresel gelişmelerle artan petrol fiyatları etkili oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS SESSİZ

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.