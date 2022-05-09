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Benzine büyük zam!
Araç kullanıcıları akaryakıt zamlarından çok petrol fiyatlarını takip etmeye başladı çünkü EPGİS fiyat paylaşımı yapmıyor. Tüketiciler de biliyor ki petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta da yansıyacak. Son gelen zamlarla 20 lirayı aşan benzin fiyatlarına bir zam daha geliyor.
Ekonomi 09.05.2022, 13:10
GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNDE
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 11 Mayıs Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
İstanbul'da benzinin litresi ortalama 20,35 TL'den, Ankara'da 20.44 TL'den ve İzmir'de 20.44 TL'den satılıyor.
EPGİS FİYAT PAYLAŞIMI YAPMIYOR
Akaryakıttaki fiyat değişimlerini resmi olarak açıklayan EPGİS, EPDK'nın suç duyurusunda bulunması nedeniyle sosyal medya hesabından zam ve indirim açıklamalarını durduğunu belirtmişti.