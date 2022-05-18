Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...

ZAM NE ZAMAN GELECEK?

Benzine 19 Mayıs 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Zammın ardından İstanbul'da benzininin litre fiyatı 23 lira 85 kuruşa yükselecek.

Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI