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Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...
17 Mayıs'ta benzinin litre fiyatına 1 lira 68 kuruş, LPG'nin fiyatına ise 40 kuruş zam yapılmıştı. Bu sefer de benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor.
Ekonomi 18.05.2022, 10:44 18.05.2022, 10:48
ZAM NE ZAMAN GELECEK?
Benzine 19 Mayıs 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.
Zammın ardından İstanbul'da benzininin litre fiyatı 23 lira 85 kuruşa yükselecek.
Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor.