Benzin ve motorine bu gece büyük zam gelecek!

BENZİN VE MOTORİN ZAM MİKTARI

27.05.2022 Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,43 TL, motorin grubunda 1,38 TL fiyat artışı bekleniyor.

Zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 24,29, motorin ise 23,46 liradan satılacak.

LPG'YE ZAM BUGÜN GELDİ

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere Lpg'ye 37 kuruş zam geldi.

Zamla birlikte LPG'nin litresi İzmir'de 11,18'den 11,55'e, Ankara'da ise 11,48'den 11,85'e yükseldi.