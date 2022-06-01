Benzin ve motorine bir zam daha

Bu gece yarısından itibaren motorine 1,49 lira, benzine de 1,22 lira zam gelmesi bekleniyor.

Geçen günlerde benzinin fiyatı 70 kuruş, motorinin fiyatı ise 97 kuruş artmıştı. 27 Mayıs'ta benzine 1 lira 45 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş zam gelmişti.

YÜZDE 224 ORANINDA ZAM

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da bir sene önce 7,72 TL, yıl başında 12,29 TL idi. Benzine son bir yılda yüzde 224, yıl başından bu yana yüzde 103 oranında zam geldi.

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da bir sene önce 7,20 TL, yıl başında 11,43 TL idi. Motorine son bir yılda yüzde 239, yıl başından bu yana yüzde 113 oranında zam geldi.