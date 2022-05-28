Benzin ve motorine bir daha zam geldi

Zamlar benzine 70 kuruş, motorine ise 1 TL olarak yansıtıldı.

Son zamların ardından benzinin litre fiyatı yılbaşına göre 12,1 TL, motorinin ise 13,02 TL zamlanmış oldu.

Güncel Benzin Ve Motorin Fiyatları

Zammın ardından İstanbul'da 24.31'den satılan benzinin litresi 25.01'e yükseldi. Benzinin litresi İzmir ve Ankara'da 24,43'ten 25,13'e çıktı. İstanbul'da 23.48'den satılan motorinin litresi 24.45'ya yükseldi. Motorinin litresi İzmir ve Ankara'da 23.60'dan 24,57'ye çıktı.

2 GÜN ÖNCE DE LPG'YE ZAM GELMİŞTİ

26 Mayıs tarihinde de LPG'ye 37 kuruş zam gelmişti. Zammın ardından İstanbul'da 11,24'ten satılan LPG'nin litresi 11,61'e çıktı. LPG'nin litresi İzmir'de 11,18'den 11,55'e, Ankara'da ise 11,48'den 11,85'e yükseldi.