Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...

Son olarak motorine 17 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruşluk zam gelmiş ve motorin İstanbul'da 29,99 liraya yükselmişti.

Şu an için benzin, motorin ve otogaza zam beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor. Ankara'da 30.11'e, İzmir'de ise litresi 30.11 TL'ye çıktı.



Benzinin litresi ise İstanbul'da ortalama 27.51 liradan satılıyor. Ankara'da 27,55 TL'ye geriledi. Ankara'da LPG litre fiyatı ise 11.85 TL. İzmir'de benzinin fiyatı 27,55 TL oldu.