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Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...

Her geçen gün benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma seyredilirken vatandaşlar yeni güne gözlerini artık benzin ve motorinde zam haberi var mı diyerek açıyor. Peki bugün benzin ve motorin fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 20 Haziran 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? tüm soruların cevabı haberimizde...

Ekonomi 20.06.2022, 10:14
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...

Son olarak motorine 17 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruşluk zam gelmiş ve motorin İstanbul'da 29,99 liraya yükselmişti. 

Şu an için benzin, motorin ve otogaza zam beklenmiyor. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor. Ankara'da 30.11'e, İzmir'de ise litresi 30.11 TL'ye çıktı.

Benzinin litresi ise İstanbul'da ortalama 27.51 liradan satılıyor. Ankara'da 27,55 TL'ye geriledi. Ankara'da LPG litre fiyatı ise 11.85 TL. İzmir'de benzinin fiyatı 27,55 TL oldu.

#benzin #motorin
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