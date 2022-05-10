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Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 11 Mayıs Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Peki zam öncesi benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar...
Ekonomi 10.05.2022, 10:15
BENZİN FİYATI İSTANBUL BUGÜN
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL
BENZİN FİYATI İZMİR BUGÜN
İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL
BENZİN FİYATI ANKARA BUGÜN
Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL
İSTANBUL MOTORİN FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,06 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,08 TL
İZMİR MOTORİN FİYATLARI –
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,17 TL
ANKARA MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da motorin litre fiyatı 22,16 TL