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Benzin ve LPG'ye beklenen zam geldi!
Benzine fiyatlarına litre başına 1,68 TL, LPG'ye de 40 kuruş zam geldi. Böylece benzinin litresi 22,82 TL oldu.
Ekonomi 17.05.2022, 10:55
Akaryakıt fiyatlarındaki zam dalgası devam ediyor. Bugün itibariyle benzinin litre fiyatına 1 lira 68 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da zamla birlikte benzinin litre fiyatı 22,82 TL'ye çıktı.
LGP de 40 kuruşluk zamla İstanbul'da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıktı.
İSTANBUL
Motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor.