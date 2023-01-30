Bayındır Süt İşleme Fabrikasında test üretimi başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, temelini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun attığı Bayındır Süt İşleme Fabrikasında test üretimini başlattı. Kamu adına böyle önemli bir tesisi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Soyer, “Hedefimiz ticari gelir değil, üretimi sürdürülebilir kılmak” dedi.

Mera İzmir projesi çerçevesinde çiftçiden alınan sütlerin işlenerek “İzmirli” markasıyla satışa sunulacağı Bayındır Süt İşleme Fabrikası, test üretimine başladı. Başkan Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun temelini attığı fabrikanın faaliyetlerini incelemek üzere tesise gitti. Başkan Soyer, İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler ile son teknoloji üretim makineleriyle donatılan dev tesisi inceledi. Üretim birimlerini gezerek teker teker bilgi alan Başkan Soyer, test üretimi başlattı.

“Kamunun tarımsal üretime yatırım yaptığını görmüyoruz”

Fabrika turunun ardından değerlenderme yapan Başkan Soyer, “Yaklaşık 200 milyon lirayı aşan bir yatırım bu. Sadece rakamlarla ifade edilebilecek bir şey değil elbette. Bölgedeki üreticimize nefes aldıracak, kooperatifleri güçlendirecek ve tarıma muazzam bir destek sağlayacak. İlk kez İzmir, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Her fabrika bir kaledir’ düsturundan yola çıkarak bu ölçekte, bu büyüklükte bir yatırımı yapıyor. Bunun gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çok sayıda yan ürün üreteceğiz"

Çiftçiden alınan sütlerin uluslararası standartlarda üretilerek “İzmirli” markasıyla dünya piyasasına açılacağını söyleyen Başkan Soyer, “Hakikaten çok uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir şeydi. Bütün Ege Bölgesinde toplanan sütler, UHT firmalarında kutulanmak için şehir dışındaki tesislere gönderilmek zorunda kalıyordu. Artık üreticinin ürettiği sütü ambalajlayacak bir tesis var. Çok sayıda yan ürün üreteceğiz. Mozerelladan gravyer peynirine; dondurmadan yoğurda birçok ürün üreteceğiz. Olağanüstü büyük bir tesis, olağanüstü güzel ürünler çıkacak. Hepsi ’İzmirli’ markasıyla çıkacak. 128 personel çalışacak. Burada Finlandiya’dan, İtalya’dan gelen son teknoloji makineler var. Hepsi üretime hazır hale getirilmiş” diye konuştu.

Çiftçinin sütü İzmirli ile dünyaya açılacak

Bayındır’da kurulan ve günlük 100 ton süt işleme kapasitesine sahip Süt İşleme Fabrikasında 10 milyon litresi koyun, keçi ve manda sütü olmak üzere yılda yaklaşık olarak 35 milyon litre süt işlenecek. Çiftçiden alınacak sütlerin bir kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesinin “Süt Kuzusu” projesiyle vatandaşlara ulaştırılacak. Fabrikada UHT süt kutu, UHT süt poşet, pastörize süt cam, İzmir mozerellası, burrata peyniri, beyaz peynir, feta peyniri, kaşar peyniri, örgü, dil, tulum, kaşkaval/gravyer peyniri, dondurma, kaymak, tereyağı ve yoğurt ve benzerleri üretilerek "İzmirli" markasıyla yurt içi ve yurt dışındaki tüketiciyle buluşturulacak.