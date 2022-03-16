Balıkçılar Erdoğan'dan destek bekliyor!

BALIKÇILARA DESTEK İSTEDİ

İstanbul’un tanınmış balıkçısı Balıkçı Kenan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yaptı. Balıkçı Kenan: “Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize çok teşekkür ederim. Balıkçılığı çaresizlikten kurtardılar. Çaresizlik neydi? Ağlarımızı denize atamıyorduk. Ağlarımızı çekemiyorduk. Müsilajı sezon başlamadan büyük bir özveriyle yok ettiler. Çok teşekkür ederim. Yine sayın Cumhurbaşkanımızdan balıkçı camiası olarak destek bekliyoruz. Önceden sağ olsunlar mazotu yüzde 50 azaltmışlardı. Balıkçılara biraz daha destek olursa çok güzel olur. Çünkü denizler bizim ekmeden biçtiğimiz tarlarımız. Denizler bizim madenlerimiz. Biz ağımızı atıp balık çekiyoruz. Oltamızı atıp balık çekiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, vekillerimizin bize destek vereceklerine eminim. Çok sıkıntılı ve zor dönemler geçirdik. Önümüzdeki seneler inşallah daha güzel olacak” dedi.

İSTANBUL’UN GÖBEĞİNDE ÇOK KIYMETLİ BİR İŞ YAPIYOR

Türkiye’de ilk ve tek olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ndeki balıkları da inceleyen Kılıç: “Kenan beye emeği için, balıkçılığı bu kadar sahiplendiği için teşekkür ederim. Bana anlatırken bile hala heyecanı ve o şevki ilk günkü gibi devam ediyor. Bir şeyi korumak yeni nesillere ulaştırmak, öğretmek. Öğretici olmak son derece önemli bir şey. İstanbul’un göbeğinde çok kıymetli ve güzel bir iş yapıyor. Balıkçılık ülkemizde son derece önemli. Dört tarafımız neredeyse tamamen denizlerle kaplı. Ama ülkemizde üreticilik daha yeni yeni gelişen bir alan. 2002 yılında bütün üretilen balık miktarı 60 bin tondu ve ihracat 95 milyon dolar civarıydı. Bugün geldiğimiz noktada yılda 470 bin ton balık üretiyoruz. Dünyada çupra ve levrekte üretici olarak birinci sıradayız. Alabalıkta ikinci sıradayız. Bu yıl 1.4 milyar dolarlık ihracat yapmışız. Müsilaj ülkemizde sıkıntıydı elbette ama devlet olarak bütün ülke insanı olarak bu durumuda aştık. Bütün kurumlar katlı verdi ve bu müsilaj alayını azalattık. Çalışmalar hala devam ediyor” diye konuştu

KİTAPLARDA OLAN BALIKLAR BU MÜZEDE

Binlerce mumya balıktan oluşan Dünyada ilk olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni de Balıkçı Kenan vatandaşlara kazandırdı. Ülkemiz karasularında yakalanan balık türlerinin buluştuğu müze belgeselleri aratmıyor. Müzenin kurucusu Balıkçı Kenan, “Burada yılların emeği yatıyor. Yarım asırdan bu yana büyük bir uğraş verdik. Hepsi bizim kendi karasularımızda yakalanan balıklar. Müzeye girişler ücretsiz. Öğrenme çağındaki çocuklarımız, şimdilerde ancak kitap, ansiklopedi ve belgesellerde görebilme imkanı buldukları balık türlerini müzemizde yakından, dokunarak inceleyebiliyorlar.’ ifadesini kullandı