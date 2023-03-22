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Bakan Bilgin: "En düşük emekli maaşını ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif çalışmalarımız var. Çalışmayı en geç önümüzdeki hafta başı Cumhurbaşkanımıza sunacağız."
Bakan Bilgin: "En düşük emekli maaşını ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif çalışmalarımız var. Çalışmayı en geç önümüzdeki hafta başı Cumhurbaşkanımıza sunacağız."
Ekonomi 22.03.2023, 13:01
Bakan Bilgin: "En düşük emekli maaşını ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif çalışmalarımız var. Çalışmayı en geç önümüzdeki hafta başı Cumhurbaşkanımıza sunacağız."