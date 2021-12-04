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Axessliler, bu yılbaşında da kampanyasını kendi yapacak

- Axess sahipleri, 400 TL'ye varan kaybolmayan chip-para, Wings sahipleri dilerse chip-para, dilerse 60 bine varan mil puan kazanacak

Ekonomi 04.12.2021, 18:16
Axessliler, bu yılbaşında da kampanyasını kendi yapacak

İSTANBUL (AA) - 20 yıldır müşterilerine kampanyalar sunan Axess, müşteri odaklı kampanyası "Kendi Kampanyanı Kendin Yap"ı bu yeni yıl döneminde yeniden hayata geçirdi.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, "Kendi Kampanyanı Kendin Yap" ile Axess ve Wings sahipleri, Axess Mobil'den harcama yapacakları market, elektronik, restoran, kozmetik, giyim ve akaryakıt sektörlerinden dilediğini seçiyor, ödül tipini chip-para veya mil puan olarak belirliyor ve belirleyecekleri harcama tutarına göre kendi kampanyalarını oluşturabiliyor.

Axessliler kampanya kapsamında 400 TL'ye varan kaybolmayan chip-para, Wings sahipleri dilerse chip-para, dilerse 60 bine varan mil puan kazanacak. Kampanyadan faydalanmak için 3 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında Axess Mobil'den seçilen en fazla 2 farklı sektörden kampanya oluşturmak gerekiyor. Üstelik Axessliler, seçtikleri bu 2 kampanyadan toplamda kazanacakları 400 TL'ye varan chip-para ile dönem içindeki harcamalarını da silebilecek.

Axess ve/veya Wings sahibi olmayan Akbanklılar dilediği kanaldan, Akbanklı olmayanlar ise; Akbank Mobil'den anında Akbanklı olarak, anında kullanım özellikli cebe inen kartları ile kampanyadan faydalanabilecek. Üstelik ilk kez Akbanklı olup Axess ve/veya Wings'e başvuranlar internet alışverişlerinde yüzde 20, işlem başına 100 TL, ayda toplamda 500 TL'ye varan chip-para kazanıyor. İlk kez Axess ve/veya Wings'e başvuran Akbanklılar ise ilk 500 TL ve üzeri harcamasına anında 250 TL chip-para sahibi olacak.

- Birçok markada Axess'e özel kampanya

Axess, aralık ayında kampanyaları ile 2 bin TL'ye aşan chip-para da sunuyor. Yıl sonuna kadar geçerli birçok markada Axess'e özel kampanya, Axess Mobil'de yer alıyor. Öne çıkan bazı kampanyalar arasında şunlar bulunuyor:

"Trendyol'da peşin fiyatına 3 taksit. CarrefourSA'da 300 TL ve üzeri ilk alışverişe 30 TL chip-para. IKEA'da 400 TL ve üzeri ilk alışverişinize 50 TL chip-para. Rossmann mağazalarında 100 TL ve üzeri ilk alışverişe 15 TL chip-para. Teknosa'da 12 aya varan taksit. Koton'da peşin fiyatına 6 taksit. Hummel'da 5 taksit. Tatilsepeti'nde ilk 500 TL ve üzeri harcamaya 250 TL'ye kadar yüzde 20 indirim.

The Body Shop'ta her 250 TL'ye yüzde 5, toplamda 75 TL chip-para. Özdilek'te 300 TL ve üzeri ilk alışverişe 30 TL chip-para. istegelsin'de 200 TL ve üzeri ilk alışverişte 25 TL anında indirim ve 25 TL chip-para. Bath & Body Works'te her 400 TL ve üzeri alışverişe yüzde 5 chip-para, toplamda 100 TL chip-para. Shell'de 4 kez 125 TL'ye 40 TL'ye varan chip-para. Eastpak.com.tr'de 500 TL ve üzeri ilk alışverişe 50 TL chip-para. Thenorthface.com.tr'de 2 bin TL ve üzeri ilk alışverişe 200 TL chip-para"

#Axess #kampanya #yeni yıl
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