Aşıdan bir yılda 32 milyar Euro kazanacaklar

Wall Street analistleri Pfizer ve diğer aşı adayı üreticisi Moderna'nın yalnızca 2021'de Kovid-19 aşısı gelirinden toplam 32 milyar dolar elde edeceğini tahmin ediyor.

Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley, Pfizer'in 2021'de Kovid-19 aşı gelirinden tek başına 19 milyar dolar kazanabileceğini belirtti. Bu da şirketin 2020'deki aşı gelirinin neredeyse 1 milyar dolar (975 milyon) artması anlamına geliyor.

Pfizer bu geliri aşıyı geliştirmek için ortak olduğu Alman şirketi BioNTech ile paylaşacak. ABD Gıda ve İlaç Dairesi aşı adayına acil kullanım izni verilmesini perşembe günü tavsiye etti. ABD'li yetkililer, aşıya yeşil ışık yakmak için "hızla" çalıştıklarını söyledi.

Pfizer aşısının kullanılmasına bu ayın başında İngiltere izin vermişti.

Moderna geçen sene sadece 60 milyon dolar gelir elde etmişti

Aşı yarışının diğer bir Amerikalı iddialı şirketi Moderna da düne kadar adı duyulmamış bir şirket olmaktan 62 milyar dolar değere ulaşan bir 'dev'e dönüştü. Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 700 değer kazanırken bu kazancın en az yarısının kaynağını aşı çalışmaları oluşturdu.

2021'de Kovid-19 aşısı sayesinde Amerikalı şirket kasasına en az 13,2 milyar dolar girmesini bekliyor. Bu miktarın tekrar yapılacak aşı alımları sayesinde 15 milyar dolara kadar yükselebileceği belirtiliyor.

2019'da 60 milyon dolarlık bir satış yapan şirket için bu rakam ilaç geliştirme çalışmalarında elde edilen tarihi bir miktar.

Aşıdan gelir elde etmek etik mi?

Öte yandan pandemi nedeniyle elde edilecek bu devasa gelirlerinin etik anlamda ne kadar doğru olduğu da tartışma konusu. Diğer Amerikalı aşı üreticileri Johnson & Johnson ve AstraZeneca, pandemi sırasında satacakları aşılardan gelir elde etmeyeceklerini taahhüt etti.

Accountable.US adlı gözlemevi sözcülerinden Eli Zupnick CNN'e verdiği demecinde Pfizer ve Moderna'yı ağır bir dille eleştirdi. Bu şirketleri "vurgunculuk" yapmakla itham eden sözcü, "Bu şirketlerin yöneticilerinin, Amerikalı vergi mükellefleri tarafından çok ağır sübvanse edilen ve desteklenen Kovid-19 aşılarından korkunç kişisel servetler elde etmesi kesinlikle yanlış" dedi.

Pfizer ve Moderna bu konudaki yorum taleplerini şimdilik yanıtsız bıraktı.

Pfizer geçen ay, Kovid-19 aşısı geliştirme ve üretim maliyetlerinin "tamamen şirket tarafından finanse edildiğini ve milyarlarca doların zaten risk altında yatırıldığını" açıklamıştı.