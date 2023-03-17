"Akaryakıt sektörü, tam kadro Petroleum Istanbul’da yer aldı"

Dün ziyarete açılan Petroleum Istanbul’da buluşan enerji sektörü liderleri, "Deprem felaketinin ardından hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz” mesajı verdi.

16-18 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Petroleum Istanbul ve eş zamanlı olarak gerçekleşen “Gas & Power Network” fuarları açılış törenine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fenerbahçe Spor Klübü Başkanı Ali Koç başta olmak üzere TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Enerji Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akıncı, PETDER, Türkiye LPG Derneği, ADER, PUİS, TABGİS gibi sektörün önde gelen çatı örgütleri katıldı.

Açılış töreni, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Fuarın açılış konuşmasını yapan Enerji Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akıncı, “Petroleum Istanbul’da bu sene 16 ülkeden 400’ü aşkın ürün sergileniyor. Depremzede firmalarımız var, depremzede ailelerimizi ağırlayacağız ve yaralarımızı birlikte sarmaya çalışacağız. Enerji Fuarcılık olarak depremde ailelerini kaybeden çocukların eğitimlerine destek olmak adına Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile işbirliği yaptık. Deprem Destek Kampanyası’na destek olmada öncülük ederek 100 bin TL bağışta bulunduk. Katılımcı ve ziyaretçilerimizin de destek vereceklerine inanıyor ve çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Sektör derneklerinden destek

Açılış töreninde sırasıyla TABGİS Başkanı Murat Bilgin, PUİS Başkanı İmran Okumuş, ADER Başkanı Mıhajlo Djurovic, Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay, PETDER Başkanı Yüksel Yılmaz ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol konuşmacı olarak yer aldı.

"Akaryakıt istasyonları depremde kilit rol üstlendi"

Deprem felaketi sonrasında akaryakıt istasyonlarının oynadığı kilit role dikkat çeken TABGİS Başkanı Murat Bilgin, “Felaketin neden olduğu tüm olumsuzluklar içerisinde arkadaşlarımız, depremin ilk dakikalarından itibaren tüm imkanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sonuna kadar açarak canla başla yardımcı olmaya çalışmışlardır. Onlar yörelerinde kalıp hizmetlerini eksiksiz ve kesintisiz sürdürmeye devam edecektir” dedi.

"Bayilerin yaşayabilmesi için entegre kâr marjı yeniden düzenlenmeli"

PUİS Başkanı İmran Okumuş ise konuşmasında sektörün ihtiyaçlarına dikkat çekti. Okumuş, “Akaryakıt bayilerinin ve paydaşlarının yaşayabilmesi için para kazanmamız lazım. Para kazanırsak depremzedelere yardım edebiliriz. Akaryakıt sektörünün, bayilerin yaşayabilmesi için entegre kâr marjının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç var. Yani, matbudan yüzdeye, kuruştan yüzdeye dönmek gibi bir talebimiz var” şeklinde konuştu.

"Taşınabilir ve mobil yakıtlar kritik öneme sahip"

Türkiye’deki taşınabilir enerji kavramının öneminin sadece afetlerde hatırlanmaması ve buna hazır olunması gerekliliğini bize bir kere daha gösterdiğinin altını çizen Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay şöyle konuştu: “Türkiye’de LPG sektörü olarak bütün gücümüzle oradaydık ve bundan dolayı gurur duyuyorum. Yüz binlerce tüpü başka bölgelerden çekerek oraya sevk ettik. Akaryakıt sektörünün gönderdiği motorin ve benzinin yanında otogazı bölgeye ikmal ettik. Dünyada ve ülkemizde taşınabilir ve mobil yakıtlar hiçbir zaman ortadan kalkmayacak, kritik konumunu korumaya devam edecek."

"Dış ülkelerden gelen yardımlar dayanışma için önemli"

Sözlerine Türkiye’ye başsağlığı dileyerek başlayan ADER Başkanı Mihajlo Djurovic de, Türkiye’nin başına gelen felakete dünyanın ve kendi ülkesi Gürcistan’ın duyarsız kalmadığını belirtti. Djurovic, dış ülkelerden gelen yardımların ülkelerarası dayanışma adına önemine dikkat çekti.

"Sektör olarak ciddi bir sınav verdik"

Devletin afet bölgesine müdahalede önlerini açtığını ve kolaylaştırıcı rol üstlendiğini belirten PETDER Başkanı Yüksel Yılmaz, “Onlar da bize ’Siz yürüyün, gerekli aksiyonları alın, biz arkadan mevzuatı getireceğiz’ dedi ve şöyle devam etti: “Biz de afet bölgesine hızla yakıt ulaştırmak için seferber olduk. Sektör olarak ciddi bir sınav verdik. Şu anda bölgede yakıt ve tüp anlamında bir sıkıntı yok. Hala desteklerimizi sürdürüyoruz."

"Dünyada enerji sektörü yüzde 5 büyüdü"

Sektör temsilcileri katılımcı firma yetkilileri, ziyaretçiler ve sektör profesyonellerinin geniş katılımıyla gerçekleşen törende konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, TİSK adına hep birlikte yaraları uzun vadede saracaklarına inandıklarını belirtti. Akkol, “İstikrarlı uzun vadeli, sürekli ve yorulmadan bölgeye destek olmamız gerekiyor” dedi.

Enerji sektörünün dünya için kritik sektörlerden biri olduğunun deprem zamanında daha iyi anlaşıldığını ifade eden Akkol, sektörün 2022’de dünyada yüzde 5 büyüdüğüne dikkat çekti. Akkol, “Bugün güneş konuşuyoruz, rüzgar konuşuyoruz, hidro konuşuyoruz. Yeni nesil depolama sistemlerini, düşük karbon stratejilerini, akıllı şebekeler konuşuyoruz. Teknolojiyi ön plana çıkaran uzun vadeli, sürdürülebilir yatırımlara ihtiyacımız var. Ayrıca hem teknoloji hem de yeni nesil süreçten konuşuyorsak yeni nesil insan kaynağına yatırım yapılması gerekiyor" dedi.