ABD Merkez Bankası faiz arttırımına devam edecek!

Fed 1980’lerden beri görülen en yüksek enflasyonla mücadele etmek için 2018’den bu yana ilk kez faiz artırmıştı. Mayıs toplantısında da Fed, beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltmişti.

The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Powell, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını vurgulayan Powell, “Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmemiz gerekiyor ve bunu görene kadar zorlamaya devam edeceğiz” dedi.

Powell, enflasyon baskılarının azaldığına ve enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmeleri gerektiğini belirterek, “Bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek” dedi. (haber 3)