ABD - Çin arasındaki gelişmeler piyasaların yakın takibinde yer alıyor

ABD Ticaret Bakanı Ross, cuma günü WeChat ve TikTok üzerinden yapılan işlemlerin bir kısmının 20 Eylül itibariyle yasaklanacağını açıkladı. Ancak hafta sonundaki açıklamasında Trump’ın Oracle'ın TikTok'u satın almasını onaylayacağını ifade etmesi sonrasında yasağın bir hafta erteleneceği duyuruldu. Kasım ayındaki seçimler öncesinde ABD – Çin ilişkilerinin seyri yakından izlenilmeye devam edilecek. Aynı zamanda veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler de önemini koruyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• Açıklanacak önemli bir ekonomik veri akışı bulunmamaktadır.

BIST-100 Güne Başlangıç

Powell’ın konuşması sonrasında küresel piyasalarda satış baskısı artış kaydederken, cuma günü ABD Ticaret Bakanı Ross’un açıklamaları ve ABD – Çin ilişkilerine yönelik endişeler risk iştahını ve piyasaları baskılamaya devam etti. BIST-100 Endeksi ise pozitif ayrışmasını sürdürerek cuma gününü %0,12’lik bir yükselişle 1.111,96 puandan tamamladı. ABD borsaları günü %1’leri bulan düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelileri bu sabah hafif satıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne bir miktar satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,57 – 7,58 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 7,57’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Endekste zaman zaman volatilite yaşansa da bir süredir bahsettiğimiz konsolide kanalı içinde kalınmaya devam ediyor. Bu kanal içinde izlediğimiz ilk direnç üzerinde kapanış yapmakta zorlanılan 1.113 iken devamında 1.122 ve konsolide kanalının üst bandı olan 1.141 önemli dirençler olmaya devam ediyor. Yükselişlerde bu dirençlerin pozisyonların yenilenmesi için takip edilebileceğini düşünüyoruz. Teknik göstergelerde bir süredir yorulmanın işaretlerini almaya devam ettiğimiz endekste aşağıda 1.100 izlediğimiz ilk ara destek noktası konumunda. Buranın konsolide kanalının alt bandını oluşturan 1.075 – 1.064 aralığı en güçlü destek bölgesi olmaya devam ediyor. Bu bölgenin altına sarkılması yeni bir satış dalgası başlatabileceği buraya dikkat etmek gerekiyor.