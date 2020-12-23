1000 TL pandemi sosyal yardım parası 3. Faz ödemeleri nasıl sorgulanır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal yardım destek projesi, koronavirüs salgını süresince vatandaşlara destek olmayı amaçlıyor. Yürütülen destek projesi nedeniyle 1000 TL sosyal yardım parası araştırmaları da başlamış oldu. Gerekli şartları tamamlayan vatandaşlar başvuru yapabilecekler. Bilindiği üzere 1. ve 2.faz ödemeleri tamamlanmıştı. Peki; 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır? E Devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardım parası sonuçları sorgulama ekranı!

E DEVLET İLE 1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU

E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım başvurusu en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Koronavirüs salgını süresince ekonomik etkileri en aza indirmek amacıyla yapılan bu uygulama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.

1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa kira desteği için detayları kamuoyuna duyurdu.

Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe ödemesi şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın-erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz.

Hibe ödemesi şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın-erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.

KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI ALAMAZ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi sebebiyle verilen sosyal destek parası yardımlarından kimlerin yararlanamayacağını da açıkladı.

Bu göre;

– Pandemi Sosyal Destek Programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

– 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

– 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

– Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

– İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

– İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar pandemi sosyal yardım başvurusu yapamaz.

Kaynak: sabah.com