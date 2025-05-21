Proje kapsamında, merkez ofiste görev alan tüm beyaz yakalı çalışanlar, Ekol’ün Lotus, Sakura, Lilyum, Yonca ve Nilüfer tesislerinde yarım gün süreyle toplamda beş gün görev alarak lojistik operasyonlara birebir katılım sağlıyor.

Bu uygulama sayesinde çalışanlar, ürün ve iade kabul, antrepo, elleçleme, adresleme, ürün toplama, dağıtım, paketleme, ulusal dağıtım ve sevkiyat gibi temel lojistik süreçlerini doğrudan tecrübe etme fırsatı elde ediyor. Ekol’ün üst düzey yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri de programa aktif olarak katılıyor.

Ekol, “Daha İyisi İçin” mottosuyla sade ve verimli iş yapış biçimiyle Türkiye’nin en çok tercih edilen işverenlerinden biri olma vizyonunu sürdürürken, "SahadaSen" projesi ile beyaz ve mavi yaka çalışanlar arasında güçlü bir iş birliği kültürü oluşturmayı hedefliyor.

Projeyle ilgili hem beyaz hem de mavi yakalı çalışanlardan olumlu yorumlar aldıklarını söyleyen Ekol Lojistik İcra Kurulu Üyesi Maksude İshakoğlu “Bugüne kadar birçok beyaz yakalı çalışma arkadaşımız, tesislerimizi yakından görme ve süreçleri yerinde inceleme fırsatı bulamamıştı. Takım çalışmasına inanan bir şirket olarak, ‘SahadaSen’ projesiyle ekip arkadaşlarımızın sahadaki işin doğasını doğrudan deneyimlemesini sağlıyoruz. Projemizin, tüm çalışma arkadaşlarımızın birbirlerini daha iyi anlaması, yaptıkları işin etkilerini görmeleri açısından büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu sayede daha önce sahayı yerinde görme fırsatı bulamamış çalışma arkadaşlarımız süreçlerimizi daha iyi anlarken, merkez ve saha ekiplerimizin aralarındaki bağ daha da güçleniyor. İlerleyen dönemlerde bu projemizi oryantasyon programımızın bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz.”