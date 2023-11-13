Ekol, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için de çalışanlarının da rol aldığı özel bir film hazırladı. Atatürk’e olan aşkın umutla anıldığı film, “Sevemez Kimse Seni Bizim Sevdiğimiz Kadar” konsepti ile çekildi. Ata’ya olan hasret ve sevginin yansıtıldığı film için söz ve müziği sanatçı Suat Sayın’a ait olan “Sevemez Kimse Seni” şarkısının kullanım telifi alındı. Şarkının enstrümantal versiyonu filmin arka planında kullanıldı.

100. YIL İÇİN NELER YAPILDI?

Ata’dan alınan ilhamla eğitimden kültüre hayat bulan çalışmalar kapsamında ilk olarak yılbaşında logo kullanımı Ekol 100.yıl özel logosu ile güncellendi. Logoda, Cumhuriyetin sonsuzluğuna vurgu yapıldı. Ardından Time dergisinin Atatürk’ü kapağına taşırken kullandığı “The face of vision” ifadesi, sosyal medyada yürütülen “Bu Yüz”den iletişim faaliyetlerine çıkış noktası oldu. Burada da 100. yıl logosunda olduğu gibi Atatürk ilke ve inkılapları; hukuk, egemenlik, laiklik, eşitlik, demokrasi, hürriyet, cumhuriyet, eğitim kelimeleri ön plana çıkarılarak bu değerlerin arkasındaki yüzün Atatürk olduğu çarpıcı bir şekilde vurgulandı. ‘’Bu Yüz’’den serisi sosyal medyada oldukça beğeni topladı. Sosyal medya fenomenleri, duayen gazeteciler ve birçok ünlü isim tarafından da paylaşıldı.

Cumhuriyetin 100. yılının heyecanla kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için “ Bir Gün Bile Cumhuriyetsiz Olmaz” temasıyla bir film hazırlandı. Kutlama filminde, profesyonel bir cast ve seslendirmenle çalışıldı.

100. Yıl etkinlikleri kapsamında Atatürk’ten öğrenilen birlikte var olmanın gücünden hareketle ve Ekol Ailesi’nin geniş katılımıyla Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul’un öncülük ettiği Anıtkabir ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaret sonrasında hazırlanılan filmde Ahmet Musul, Anıtkabir anı defterine yazdığı özel mesajı seslendirdi.

CUMHURİYETİN BİLİM KADINLARI

100. Yıl özel projesi Sahada: Cumhuriyetin Harcında Bilim ve Kadınlar kitabı Bilim Akademisi iş birliğiyle okurla buluştu. Çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda tanıtılan bu özel projede Cumhuriyetin ilk yıllarında erkek egemen alanlar kabul edilen bilimsel çalışmalarda 12 bilim kadınının gösterdiği çaba ve başarı tüm çarpıcılığıyla ortaya konuluyor. Kitapta söz konusu edilen bilim insanlarının aile üyeleri, öğrencileri, meslektaşlarıyla ve alanların uzmanlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirildi. Kütüphanelerde ve özel arşivlerde geniş bir literatür ve süreli yayınlar taraması yapıldı, kurum arşivlerinde çalışıldı ve her konunun uzmanlarının danışmanlığına başvuruldu. Kitapta daha önce yayınlanmamış fotoğraflar, belgeler, kayda geçmemiş, anlatılmamış ayrıntılar bulunuyor.

EĞİTİME VE GENÇ SPORCULARA DESTEK

Toplumun geleceğine olumlu katkı sağlamak sorumluluğu ve eğitimde eşitlik ilkesiyle yapımına başlanan Ekol Spor Lisesi, Cumhuriyetin 100. yılında gençlerin eğitimi için atılan önemli bir adım oldu. Ekol Vakfı tarafından Kocaeli Valiliği ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile inşa edilen Ekol Spor Lisesi’nde geleceğin şampiyon sporcular yetiştirilecek. Bu anlamlı proje tamamlandığında 25 bin metrekare alanda 24 derslikte eğitim verilecek. Okulda kız ve erkek öğrencilerin yatılı okuyabileceği 300 kişilik pansiyon ve 1.500 kişilik spor tesisleri yer alacak.

100. YILDA EKOLLÜLERE ÖZEL HEDİYELER

100. yıl iletişim faaliyetlerin şirket içinde ve sosyal mecralarda kesintisiz sürdüren Ekol, bu çalışmalarda çalışanlarını ve onların çocuklarını da unutmadı. Ekollüler için “Bu Yüzden” tasarımıyla bir hediye kutusu hazırlandı ve kutuda Atatürk’ün büyük eseri Nutuk ve 100. Yıl özel logosuyla tasarlanan anahtarlık yer aldı. Aynı zamanda çalışanların çocuklarına yönelik hazırlanan Atatürk ve köpeği Foks’un büstlerinin çıkacağı bir kazı seti ve puzzle 100. Yıl özel hediyeleri olarak kutuda yer buldu.