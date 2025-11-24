Toplantı sonrası yapılan açıklamada, küresel ticarette artan korumacılık trendleri ve sınırda karbon düzenlemelerinin Türkiye’nin üretim ve yatırım politikalarında yeni bir dönüşüm ihtiyacı ortaya çıkardığı vurgulandı. Bu doğrultuda, sanayide verimliliği artıracak, rekabet gücünü yükseltecek ve düşük karbonlu üretimi hızlandıracak politikaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Yeşil ve Dijital Dönüşüm Vurgusu

Kurul, Türkiye’nin jeostratejik konumunun sunduğu avantajlara dikkat çekerek, ihracatın sürdürülebilirliği için sanayi politikalarının yeşil ve dijital dönüşüm ekseninde şekillendirildiğini paylaştı. 2026’da Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecinin bu alandaki çalışmalara önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Temmuz ayında yürürlüğe giren İklim Kanunu ile Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi’nin yasal dayanağının oluşturulduğu, Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na uyumlu ulusal karbon piyasasının altyapısının kurulduğu hatırlatıldı.

Yüksek Teknoloji Yatırımlarına Hız Veriliyor

Açıklamada, yüksek teknoloji ve katma değerli üretimi artırmaya yönelik politikaların devam ettiği belirtilerek şu uygulamalara dikkat çekildi:

HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile proje bazlı yatırımların desteklenmesi,

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile bölgesel kalkınma, dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarının teşvik edilmesi,

Yeniden yapılandırılan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programıyla stratejik yatırımlar için uzun vadeli ve uygun şartlarda finansman sağlanması.

Stratejik Yol Haritası Masada

EKK toplantısında, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na uyum çalışmaları ve yol haritası detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca devlet yardımlarının etki analizleri kurula sunularak, teşviklerin daha seçici ve etkin hale getirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

Kurul açıklamasında, Türkiye’nin ekonomik dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine bağlılığının devam ettiği belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

“Yeşil, dijital ve teknolojik dönüşümü hızlandırarak katma değeri yüksek, verimli ve rekabetçi bir sanayi yapısı oluşturma kararlılığımız sürmektedir. Devlet yardımlarını etki analizlerine dayalı, odaklı ve etkin bir yapıda yürütmeye devam edeceğiz.”