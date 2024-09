Edirne'de Trakya Tarımsal Enstitüsü'nün bahçesinde gerçekleştirilen Tarla Günü etkinliğinde sembolik çeltik hasadı yapıldı. Etkinlikte yeni geliştirilen 'Kırbıyık', 'Nehir' ve 'Lazer' çeşitleri de tanıtıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin planlı tarımsal üretimde her manada lokomotif ve öncü bir il olacağını ifade etti.



"Çeltik denince akla Edirne geliyor"

Özellikle çeltik denilince akla Edirne'nin geldiğini söyleyen Vali Sezer, Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 40'ından fazlasının Edirne topraklarında yapıldığına değindi. Kentin çeltik üretiminde lokomotif bir şehir olduğunu ve bilinçli tarım yapıldığını belirten Vali Sezer, "Bizi mutlu eden yeniliğe açık çiftçilerimiz ve her gün bu yeniliklerden nasıl faydalanabiliriz ve verimimizi nasıl artırabiliriz anlayışı içerisindeler. Buradaki hem çiftçilerimizin birbirleriyle olan dayanışması, kurumlarla olan dayanışması hem de az önce belirttiğim gibi yeniliğe açık olmaları tarım geleceğimiz açısından ümit verici. Bu manada da yeni tarım politikaları açısından da baktığımız zaman artık planlı tarımsal üretim dönemine geçiliyor. Bu planlı tarımsal üretimde de Edirne'miz her manada bir lokomotif ve öncü olacaktır" dedi.



"Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir sulama yapılıyor"

Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir sulama yapıldığını belirten Vali Sezer, toplam arazinin yüzde 50'sine yakınının sulanabildiğini aktardı. Küçük sulama sistemlerini hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini ifade eden Vali Sezer, bu sene 20'ye yakın sulama sisteminin ihalesinin yapıldığını ve tamamlandığını söyledi. Çömlek Köyü Barajı'nın Trakya Bölgesi'nin GAP'ı diyebilecekleri bir proje olduğunun altını çizen Vali Sezer, öncelikli yatırımlar programına alındığını belirtti. Bu yıl Tarım Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığının destekleriyle sulama projelerindeki birçok aksaklığın giderildiğine değinen Vali Sezer, önümüzdeki yıl da bunu gidermeye devam edeceklerini ifade etti. Edirne, Meriç sulama sistemlerinin bu sene itibariyle bitirildiğini vurgulayan Vali Sezer, önümüzdeki yıl tarımsal araştırmanın arazileri de dahil olmak üzere 7 bin 800 hektar alanın kapalı sulama sisteminden faydalanacağını söyledi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek ise, enstitünün kurulduğu günden bu yana muhtelif ürün gruplarında başta çeltik, ayçiçeği, buğday olmak üzere bugüne kadar toplam 204 çeşidin geliştirilip tescil ettirildiğini belirtti. Önemli ürün gruplarından bir tanesinin çeltik olduğunu söyleyen Tülek, Enstitüsü tarafından yüksek verimli ve hastalıklara toleranslı 3 yeni çeltik çeşidi geliştirildiğini aktardı. Tülek, Enstitü'deki deneme bahçesinde yapılan çalışmalarda "Kırbıyık", "Nehir" ve "Lazer" çeşitlerinin özellikle yüksek verimiyle ön plana çıktığını belirtti.

Konuşmaların ardından sembolik hasat yapılarak, deneme bahçesinde yetiştirilen çeşitler incelendi.