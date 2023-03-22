Trakya Üniversitesinde veda töreni

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki görevinden ayrılarak Dokuz Eylül Üniversitesine geçen Prof. Dr. Özgür Er, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu’na veda etti.

Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık görevi uhdesinde bulunan Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Trakya Üniversitesine hem idari hem de akademik katkılarından ötürü Prof. Dr. Özgür Er’e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Prof. Dr. Özgür Er’in alanında uzman bir diş hekimi, iyi bir akademisyen ve başarılı bir yönetici olduğunu söyleyen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Özgür Hocam, Diş Hekimliği Fakültesinin başarılarında payı olan iyi bir akademisyen ve idareciydi. Fakültemizin kurulduğu günden bugüne geldiği noktada gerek akademisyenliği gerekse idari görevlerinde başarılı işlere imza attı. Kendisine yeni kurumunda ve hayatında başarılar diler, üniversitemize kazandırdığı tüm değerler için teşekkür ederim" dedi.