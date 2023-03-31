Edirne’de 50 bin nüfusa sahip mahallenin muhtarından vatandaşlara çağrı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi takvimine göre muhtarlıklarda askıya çıkarılan seçmen listelerinin 2 Nisan’da askıdan indirileceğini söyleyen Şükrüpaşa Mahalle Muhtarı İrfan Tasmalı, vatandaşlara listeleri kontrol etme çağrısında bulundu.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi takvimine göre 20 Mart’ta muhtarlıklarda askıya çıkarılan seçmen listeleri 2 Nisan Pazar günü saat 17.00’de askıdan indirilecek. 50 bin nüfusa sahip Şükrüpaşa Mahallesi’nde kayıtlı 32 bin seçmen bulunuyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Mahalle Muhtarı İrfan Tasmalı, bu seçimde vatandaşların çok duyarlı olduğunu ve herkesin isimlerinin listede olup olmadığını kontrol ettiğini aktardı.

"Askı süresi 2 Nisan’da sona erecek"

Seçmen bilgi formlarının askı süresinin 2 Nisan Pazar günü biteceğini hatırlatan Tasmalı, engelli vatandaşlar ve yatalak hastalar için de evrakların bu tarihe kadar Seçim Kuruluna ya da muhtarlıklara götürmeleri gerektiğine değindi. Vatandaşlara seçmen listelerini kontrol etmeleri için çağrıda bulunan Tasmalı, mağduriyet yaşamamaları için son güne bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti. Depremzede vatandaşların da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki formu doldurduktan sonra yaşadıkları ikamete ait bir fatura ile Nüfus Müdürlüğüne gidip kayıt yaptırabildiğini hatırlatan muhtar Tasmalı, yaptıran vatandaşların da seçmen olarak gözüktüğünü ifade etti.

Adres değişikliği yaptığını ve listede isminin olup olmadığını kontrol eden vatandaşlardan Halim Gürsu, herkesin oturdukları apartmana göre listede isminin olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan Ayça Tekirdağlı, e-Devletten ismimi kontrol ettiğini ama yine de emin olmak için gelip muhtarlıktan da bakmak istediğini aktardı. Herkesin gelip listeden ismini kontrol etmesini tavsiye eden vatandaşlardan Aydın Canıtez, "Hanemde başka birisinin oturup oturmadığını kontrol ettim. Ailemizden başka bir kayıt göremedim. Herkese adreslerini kontrol edip ve adreslerinde başka vatandaşların kayıtlı olup olmadığını kontrol etmelerini öneriyorum" dedi.