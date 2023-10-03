Yalnızca uluslararası değil, kıtalar aşan e ticaret lojistiği de öncelikle havayolu ile gerçekleştiriliyor. “Havayolunun önceliği, e ticaretin gelişimine paralel olarak artıyor” diyen EKO Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç; “Yükte hafif pahada ağır, birim olarak küçük ama değerli kargo taşımalarında havayolu daha çok tercih ediliyor” dedi. “Değerli ve hassas ürünlerin uzun mesafelerde taşınması süreçleri genel kargolara göre elbette daha sancılı olmaktadır. Burada devreye giren hava kargo taşımacılığı, yükün bir de aciliyeti varsa en etkili çözüm durumuna gelmektedir. Pandemi sırasında da gördük ki aşı ve olağan zamanlarda da ilaç gibi hassas, değerli, acil ve bir de uzak mesafeler arasında taşınacak yüklerin yolu hava kargoyla tamamlanıyor” şeklinde konuşan Ekin Seren Ünsaç, şunları söyledi:







“Aslında pek çok sektörde ve üründe aciliyet kavramı değişiyor. Bazen minicik bir parçanın eksikliği bir otomotiv fabrikasının üretim bandının durmasına neden olabilmektedir. Büyük bir kimya tesisinde belki de formüle eklenmesi gereken birkaç litrelik ya da kiloluk ürünün eksikliği binlerce tonluk üretimi bekletebilmektedir. Sektörlere göre örnekleri çoğaltmak elbette mümkün. Bunlar bize gösteriyor ki; hava kargo hemen her sektöre yönelik hizmet vermektedir. Ancak en önemli hizmet talebini son yıllarda büyük bir sıçrama gösteren e ticaret alanında görmektedir. Dış ticaretin katma değerli mallarının yanı sıra e ticaret lojistiğinde de önemli bir pay almayı başaran hava kargo sektörünün temsilcileri, 15-17 Kasım günleri gerçekleşecek olan Uluslararası logitrans Taşımacılık Lojistik Fuarı’nda yer alacak.”



Fuarın pek çok uluslararası etkinliğe de ev sahipliği yapacağını belirten Ünsaç son olarak; “E mobilitenin de baş döndürücü şekilde yaygınlaşması, lityum pillerin güvenli bir şekilde taşınmasını gündeme getirmiş bulunuyor. Dünyanın 18 ülkesinden lojistik şirketleri ile 74 ülkeden 15 bin dolayında lojistik hizmeti satın alması yapan bir ziyaretçi gurubunu buluşturacak olan 16’ncı logitrans Fuarı, en verimli lojistik seçeneklerini bir arada sunmayı hedeflemektedir,” şeklinde konuştu.



Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı

“Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı”, EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti tarafından 15-17 Kasım 2023 tarihleri arasında Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 16. kez düzenlenecektir. Avrupa ile Yakın Doğu arasında mükemmel bir köprü oluşturan logitrans; lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm değer zincirindeki geniş ürün ve hizmet yelpazesini içermektedir.