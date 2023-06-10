VakıfBank’ın yeni bir çehre, yeni uygulama alanları ve yeni altyapısı ile devreye aldığı e-Dönüşüm ürünleri, kullanıcılara dijital kanallardan ulaşabilecekleri teknik donanımı yüksek hızlı, sorunsuz ve ekonomik bir hizmet sağlıyor.

Uzun yıllardır müşterilerini yenilikçi ürün ve hizmetlerle geleceğe taşıyan VakıfBank, yeni e-Dönüşüm Ürünlerini devreye alarak işletmelere e-dönüşüm süreçlerinde pratik çözümler sunmaya devam ediyor.

VakıfBank; e-Fatura, e-Defter, e-Defter Saklama, e-Arşiv, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-İrsaliye ve e-Müstahsil Makbuzu olmak üzere sunduğu yedi ürünü sayesinde, kurumsal firmaların yanı sıra KOBİ’ler ile mikro ve küçük ölçekli işletmelerin de e-Dönüşüm sürecini yönetecek. VakıfBank, e-Dönüşüm Projesi ile işletmelerin evrak takip sürecini kolaylaştıracak, saklama ve saklamadan kaynaklı ek sorumluluklarda işletmelere pek çok kolaylık sağlayacak.

VakıfBank, zorunlu e-Dönüşüm sürecinde işletmelerin yanındaki en büyük destekçisi olacak

Firmalar için 2010’da yürürlüğe giren e-Dönüşüm süreci, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükelleflere 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-Fatura programına geçişi zorunlu hale getirirken, VakıfBank müşterilerine kapsamlı ve kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Söz konusu zorunlulukla birlikte özellikle mali müşavirler, muhasebeciler ve firmalar kolay anlaşılır, tüm kanallardan eş anlı ulaşılabilir ve ücretsiz e-Dönüşüm hizmetine VakıfBank alt yapısı ve güvencesi ile erişim sağlayabilecek. e-Dönüşüm sürecinden yararlanan firmalar, ücretsiz hizmet olanaklarına ek olarak işletmelerinin iş yükünü optimize edebilecek, mali giderlerini azaltacak ve büyük ölçüde rekabet avantajı kazanacak.

Kurulduğu günden beri toplumun her kesiminin ihtiyacına yönelik ürün ve hizmetler sunan VakıfBank, 69 yıllık deneyimi ile e-Dönüşüm Projesi çerçevesinde bir kez daha müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam edecek.