Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Demirci İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde MHP Belediye Meclis Üyesi ve emekli öğretmen Veysel Çınar, ilçe başkanlığı görevine getirildi.

Demirci Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Ali Uçak'ın üstlendiği kongreye; MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, MHP Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Sallıtepe, parti mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan MHP MYK Üyesi Ali Uçak, görevi devreden ilçe yönetimine emeklerinden dolayı teşekkür ederek yeni yönetime başarılar diledi. Uçak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Görev süresi boyunca partimize ve davamıza emek veren kıymetli ilçe başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Görevi devralacak olan ilçe başkanımıza başarılar diliyorum. Bizler 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyen Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin yol arkadaşlarıyız. Bu söz sadece bir cümle değil; Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset anlayışını ve ahlakını ortaya koyan bir duruştur.'

MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş ise konuşmasında önümüzdeki genel ve yerel seçim hedeflerine dikkat çekti. Savaş, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'nın çalışmalarını överek şöyle konuştu: 'Hedefimiz 2028 yılında yapılacak olan genel seçimlerde partimizin Manisa'mızdan çok fazla sayıda milletvekili ile Gazi Meclisimizde temsilini sağlamak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçmektir. Bu hedefe kilitlenmek durumundayız. 2029 yılı Mart ayında yerel seçimler var. Manisa Büyükşehir Belediyesi merkezli belediyecilik ile yapılan hiçbir şey yok ancak Demirci bu konuda şanslı. Cumhur İttifakı ortağı 17 ilçede örnek gösterdiğimiz çalışkan bir Demirci Belediye Başkanımız var. Allah nasip ederse 2029 yılı Mart yerel seçimlerinde hizmet güneşi doğacak; tekrar Cumhur İttifakı belediyeciliği ile 17 ilçe buluşacaktır.'

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, 'Cumhur İttifakı olarak Demirci için bir ve beraber olarak çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. MHP eski İlçe Başkanımız Ümit Kanyılmaz'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni İlçe Başkanımız Veysel Çınar'a da üstün başarılar diliyorum' dedi.

Konuşmaların ardından partiye sunmuş olduğu katkı ve hizmetlerden dolayı eski İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz'a; MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş ve Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Açık oylama ve seçim protokolünün tamamlanmasıyla birlikte emekli öğretmen ve Belediye Meclis Üyesi Veysel Çınar, MHP Demirci İlçe Başkanlığı görevine resmen seçildi.