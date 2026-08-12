Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çavuşoğlu Modeli' adıyla Türkiye'ye örnek olan beslenme desteği projesinde yeni eğitim öğretim yılı başvuruları başladı. Projeden bu yıl şartları sağlayan ortaokul 5. sınıf öğrencileri de yararlanabilecek.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirerek çocukların sağlıklı gelişimine katkıda bulunmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilikte referans noktası haline gelen beslenme desteği projesinde yeni dönem maratonunu başlattı. Aralık 2024'te iki pilot okulda 185 ilkokul birinci sınıf öğrencisiyle başlayan ve 2025-2026 eğitim-öğretim yılı sonunda ilkokulun tüm kademelerinde 8 bin 272 çocuğa ulaşarak kendi rekorunu tazeleyen projede, 2026-2027 dönemi için başvurular açıldı. Proje artık ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerini de kapsıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeye müracaatlar www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesinden ya da https://apps.denizli.bel.tr/okulbeslenmeyardimibasvuru/ üzerinden online yapılıyor.

Destekten yararlananların yeniden başvurusuna gerek yok

Geçtiğimiz eğitim öğretim dönemi beslenme desteğinden faydalanan ve hak sahipliği devam eden mevcut öğrenci ailelerinin yeni dönem için tekrar başvuru yapmasına gerek olmadığı; bu kişilerin haklarının devam edeceği kaydedildi. Projeye ilkokula yeni başlayanlar ile daha önce beslenme desteğinden faydalanmayan ihtiyaç sahibi ilkokul ile ortaokul 5. sınıf öğrenci ailelerinin başvuruda bulunabileceği belirtildi. Çocukların öğrenme güçlüğü, dikkat dağınıklığı, zihinsel gerilik ve fiziksel gelişim eksikliklerinin önüne geçilmesi hedeflenen projeye başvurular yıl boyu açık kalacak.

'Geleceğe yatırım yapıyoruz'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmesi ve eğitim hayatlarında başarılı olmaları için ellerinden gelen desteği sağlamaya devam ettiklerini belirterek, 'Bu proje ile hem ailelerimizin yükünü hafifletiyor hem de çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz' dedi. Yeni dönemde ortaokul 5'inci sınıfları da projeye dahil ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, 'İhtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olup toplumun her kesimine dokunmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.