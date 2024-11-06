Şirketin net kâr marjı yüzde 11,88 FAVÖK marjı ise yüzde 28,62 olarak gerçekleşti. Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Durukan, “İhracat oranı yüksek bir şirket olarak sürdürülebilir karlılık hedefiyle hayata geçirdiğimiz stratejik planların, şirketimizin faaliyet sonuçlarına olumlu yansıdığını görüyoruz. Üretimden satışa, Ar-Ge’den ihracata kadar bütünsel bir yaklaşımla ele aldığımız bu stratejik planlar, iç pazar başarımızı artırırken küresel pazarlardaki güçlü konumumuzu da pekiştirdi” dedi.

Şekerleme sektöründe 40 yıllık tecrübeye sahip olan Durukan Şekerleme, 2024’ün çeyreğine ait faaliyet raporunu açıkladı. Yılın ilk 9 ayında, 680 milyon 927 bin 134 TL satış hasılatı elde eden şirketin brüt karı yüzde 70,2 artışla 295 milyon 357 bin 53 TL oldu. 2024’ün Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte hasılatı 130 milyon 485 bin 319 TL olarak açıklanan Durukan Şekerleme aynı dönemde 66 milyon 546 bin 979 TL brüt kar elde etti. Şirketin ilk 9 aylık dönem karı 80 milyon 894 bin 985 TL olurken, üçüncü çeyrek dönem karı 62 milyon 253 bin 943 TL olarak kayıtlara geçti. Durukan Şekerleme’nin 2024’ün ilk 9 ayındaki brüt kar marjı yüzde 43,38, esas faaliyet kâr marjı yüzde 25,66, net kâr marjı yüzde 11,88, FAVÖK marjı ise yüzde 28,62 olarak hesaplandı. Bu dönemde toplam varlıkları 2 milyar 513 milyon 134 bin 207 TL’ye ulaşan şirketin öz kaynakları ise 2 milyar 513 milyon 134 bin 207 TL seviyesinde gerçekleşti.

“İç ve dış pazardaki konumumuzu pekiştirdik”

Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Durukan, 2024 yılının ilk 9 ayını başarılı finansal sonuçlarla tamamlamış olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek “İhracat oranı yüksek bir şirket olarak sürdürülebilir kârlılık hedefiyle oluşturduğumuz stratejik planların finansal performansımıza olumlu katkı sağladığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Üretimden satışa, Ar-Ge’den ihracata kadar kapsamlı bir yaklaşımla hayata geçirdiğimiz bu stratejik adımlar, iç pazardaki başarılarımızı artırırken, küresel pazarlardaki güçlü konumumuzu da daha da sağlamlaştırmıştır” dedi.

İstihdamını artırdı

Şirketin başarılı stratejik planlarının istihdama olan katkısını vurgulayan Ertuğrul Durukan, Haziran 2024'te 336 olan çalışan sayısının, eylül ayı itibariyle 372’ye yükseldiğini ifade etti. Eylül ayında ayrıca ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirilen üç önemli denetim sürecini başarıyla tamamladıklarını kaydeden Durukan, şunları söyledi:

"Durukan Şekerleme olarak yılın üçüncü çeyreğinde stratejik bölgesel hedeflerimizi geliştirmeye yönelik adımlarımıza hız verdik. Sektörün yavaşladığı temmuz, ağustos ve eylül aylarında saha ziyaretleri gerçekleştirerek, Balkanlar'da (Kosova, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk), Türkî Cumhuriyetler'de (Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan) ve Arap Yarımadası'nda (Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan) mevcut müşterilerimizle 2025 hedeflerimizi detaylı bir şekilde paylaştık, yeni ürün gruplarımızı tanıttık ve yeni iş birlikleri için potansiyel müşterilerle toplantılar düzenledik.

Ayrıca 24-26 Eylül tarihleri arasında katıldığımız Dubai Uluslararası Şekerleme, Atıştırmalık ve Gıda Fuarı'nda (ISM 2024), ağırlıklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Özbekistan, Pakistan, Ürdün, Hollanda, ABD ve Macaristan’dan gelen sektör profesyonelleri ile bir araya geldik. Hong-Kong, Filipinler, Vietnam ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen müşteri adaylarına da ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Yoğun ilginin, katma değerli Ar-Ge projeleri ile geliştirdiğimiz ürünlerimize olduğunu bir kez daha deneyimledik."

“Hedefimiz katma değerli ürün ve ihracat”

Hisseleri 17 Eylül itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Durukan Şekerleme’nin yepyeni bir döneme adım atmış olduğunun altını çizen Ertuğrul Durukan, “Halka arzımızla birlikte daha kurumsal, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıyla yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, şirketimizin global arenada daha rekabetçi bir pozisyon elde etmesi için yenilikçi ve katma değerli ürünler üzerine odaklanmak öncelikli hedefimiz olacak. İhracat faaliyetlerimizi, fark yaratan ürünlerimizle genişletmeyi hedefliyoruz. Bu stratejik adımlarla uluslararası pazarlarda markamızı ön plana çıkararak büyümemizi sürdürmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. Yeni makine yatırımı görüşmelerine başladıklarının da altını çizen Durukan, Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının ilk aşaması olan çatı GES için son aşamaya geldiklerini açıkladı.