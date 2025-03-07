Şekerleme sektöründe 40 yıllık tecrübeye sahip Durukan Şekerleme, organik ürün grubunun son üyesi MOM Organik Bonbon’u hem lezzetli hem de sağlıklı atıştırmalık severlerle buluşturdu. Doğal ve organik içeriğiyle damak tadının yanı sıra sağlığı da ön plana alan MOM Organik Bonbon, çilek, karpuz ve portakal aromalarıyla zenginleştirilmiş, doğal lezzetler sunuyor. Organik meyve konsantreleri, doğal aromalar ve organik şeker kamışı ile üretilen MOM Organik Bonbon, gluten, süt ve alerjen içermiyor. Vegan içeriğe sahip olan ürün, her yaş grubu tarafından güvenle ve gönül rahatlığıyla tüketilebiliyor. USDA (United States Department of Agriculture-ABD’de geçerli organik standardı) ve BIO (Avrupa Birliği’nde geçerli organik standardı) sertifikalarının yanı sıra Türkiye’de Organik Tarım Sertifikası’na sahip olan MOM Organik Bonbon, doğal ürünlere ve sürdürülebilirliğe önem veren kullanıcılar için ideal bir seçenek oluşturuyor.

“Gıdada yeni trend doğallık ve sürdürülebilirlik”

Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Durukan, son yıllarda tüm dünyada gıda sektörünü şekillendiren trendlerin başında doğallığın ve sürdürülebilirliğin geldiğini belirterek “Tüketiciler artık organik ve sağlıklı lezzetleri tercih ediyor. Biz de Durukan Şekerleme olarak bu talebe organik ürün grubumuzla karşılık vermeye gayret ediyoruz” dedi. MOM markasının, Durukan Şekerleme organik ürün grubu ailesinin önemli bir üyesi olduğunu söyleyen Durukan “Organik lolipopuyla büyük beğeni kazanan MOM markamız, şimdi de organik bonbonuyla sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık alternatifi arayanların ilk tercihi olmaya aday” dedi.

“Günlük yaşama renk, lezzet ve sağlık katacak”

Organik konsantreler ve doğal aromalarla üretilen MOM Organik Bonbon’un çilek, karpuz ve portakal lezzeti sunan seçenekleri ve kolay taşınan pratik ambalajıyla günlük yaşama renk, lezzet ve sağlık katmak için tasarlanmış bir ürün olduğunu anlatan Ertuğrul Durukan “Durukan Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen bu yenilikçi ürün, organik şeker kamışı ile tatlandırılıyor ve doğal meyve konsantreleri ile renklendiriliyor. Alerjen olmayan ve vegan beslenmeye uygun üretilen MOM Organik Bonbon’un her yaş grubu tarafından çok sevileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.