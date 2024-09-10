Durukan Şekerleme’nin her geçen gün büyüyen köklü bir sanayi kuruluşu haline geldiğini söyleyen Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Durukan “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle üretim kapasitemizi artırarak Türkiye ve global pazarlardaki konumumuzu güçlendirmeyi, yeni yatırımlara imza atmayı ve kurumsal yapısı daha güçlü bir şirket olarak yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

40 yıllık köklü geçmişe ve tecrübeye sahip şekerleme markası Durukan Şekerleme, halka arz ediliyor. Deniz Yatırım liderliğinde 11 – 12 Eylül2024 tarihlerinde “Borsada Satış” yöntemiyle pay başına 17,00 TL sabit fiyatla gerçekleşecek arza DURKN.HE koduyla katılım sağlanabilecek. 32 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 10 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 42 milyon 500 bin TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü 722 milyon 500 bin TL, şirketin halka açıklık oranı ise %32,07 olacak.

Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Durukan, Mahmut Nedim Durukan ve Uğur Durukan’dan devraldıkları bayrağı üçüncü nesil aile üyeleri olarak daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Halka arzdan elde edilen gelirle Durukan Şekerleme’nin üretim kapasitesini artırarak Türkiye ve global pazarlardaki konumunu güçlendirecek yeni yatırımlara imza atmayı hedeflediklerini dile getiren Durukan, “Aynı zamanda kurumsal yapısı daha güçlü bir şirket olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. İşletme sermayesinin güçlendirilmesi ve üretim kapasitesini artırıcı yatırımların yanı sıra üretimde ihtiyacımız olan elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için GES yatırımı da planlıyoruz” dedi.

67 ulusal, 12 uluslararası marka

Durukan’ın Ankara'da modern teknolojiyle donatılmış, 31 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikasında üretime devam ettiği bilgisini veren Durukan, “Top lolipop, yassı lolipop, bonbon, toz banmalı lolipoptan oluşan sert şekerleme ile toffee, draje ve şerit şekerleri kapsayan yumuşak şeker ürün gruplarının yanı sıra sıvı şekerleme ve çikolata kategorilerini içeren geniş portföyümüzü müşterilerimizle buluşturuyoruz. AIB, BRC, IFS, GMP, Sedex, ISO 9001, ISO 22000, ISO 27001, FDA, CERES-Organik ve Helal sertifikalarının tamamına sahibiz. Toplamda 67 tescilli ulusal markamız, farklı ülkelerde tescilli 12 uluslararası markamız ve 4 başvuru aşamasında olan uluslararası markamız bulunuyor” diye belirtti.

“Operasyonel karlılığımızı artırmaya devam ediyoruz”

Bu yıl içinde devreye alınan yeni yumuşak şeker üretim hattıyla kapasitelerini yıllık 22 bin 700 tona çıkardıklarını ifade eden Durukan, “Durukan Şekerleme’nin kalite çıtasını ve üretim gücünü her geçen gün yükseltme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Yüksek kaliteli ürünleri inovatif ve etkili çözümlerle üretme becerimiz, tüketici odaklı ürünleri kolaylıkla üretmemizi ve bu sayede çok sayıda ülkeye kendi markalı ürünlerimizin ihracatını yapmamızı sağlıyor. 2021, 2022, 2023 yılları ve Haziran 2024 dönemlerinde 65 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 2023 yılında satışlarımızın %66’sından fazlası doğrudan ihracat satışlarından oluşurken 2024’ün ilk 6 aylık döneminde ihracatın ciro payı %62 olarak gerçekleşti. 2023 yılında ciromuzu 2022 yılına kıyasla %20,3 artışla 978,9 milyon TL’ye yükselttik. 2024 yılının ilk yarısında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %22,7 artışla 505,4 milyon TL ciro elde ettik. Operasyonel karlılığımızı da artırmaya devam ediyoruz. 2023 yılının ilk yarısında %20,9 olan brüt kar marjımızı 2024 yılının ilk yarısında %41,6'ya, %7,6 olan faaliyet kar marjımızı %27,3'e yükselttik” diye konuştu.

“Taklidi zor ürünler geliştirerek ihracat kapasitemizi artıracağız”

Yeni yatırımlarını yenilikçi ve katma değerli ürünler ile karlı büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiklerini dile getiren Durukan şunları söyledi: “Şekersiz sakız dolgulu şekersiz top ve yassı lolipoplarımız ile dünyada bir ilke imza attık. Bu ürünlerimiz ABD başta olmak üzere Birleşik Krallık gibi önemli pazarlarda yoğun ilgi görüyor. Aynı zamanda Türkiye'nin USDA & BIO sertifikalı organik lolipopunu üreten ilk şirketlerden biriyiz. 2022 yılının ikinci yarısından itibaren lanse ettiğimiz bu ürünümüzün de satış hacimleri büyüyerek devam ediyor. Ürün gamımız içerisinde en ilgi çekici ürünlerimizden biri olan çiğnenebilir draje şekerleri 3 milyon Euro’nun üzerinde bir yatırımla Türkiye'de üretmeye başladık. Proje neticesinde başarılı sonuçlar elde ettik. Katma değerli ürünlerimiz sayesinde ihracat hacmimizi ve satış gelirlerimizi artırmayı başardık. Halka arz sonrasında yeni ürün gruplarını portföyümüze kazandırmak istiyoruz. Sektörde inovatif ve taklidi zor ürünler geliştirerek ihracat kapasitemizi ve ciromuzu artırmak ana hedefimizdir” dedi.