Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, Türkiye'ye atıcılık dalında ilk madalyasını kazandırdı.

Atıcılık müsabakalarında genellikle kullanılan lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi ekipmanları tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Ekipman kullanmadan rahat bir şekilde atış yapan ve finalde takım arkadaşıyla birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in fotoğraf ve video görüntüleri sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.

Uluslararası medya kuruluşlarının yanı sıra milyonlarca takipçisi olan hesaplar da milli sporcunun görsellerini paylaştı.

Olimpiyat Oyunları'nın X hesabından yapılan paylaşımda, Yusuf Dikeç ve Güney Koreli Kim Yeji'nin fotoğrafları "İhtiyacımız olduğunu bilmediğimiz Olimpiyat atıcılık yıldızları" notuyla paylaşıldı.