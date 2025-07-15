Biya, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Karşı karşıya olduğumuz zorlukların aciliyetiyle hizmet etme kararlılığım eş düzeydedir, içiniz rahat olsun" ifadelerini kullandı. Yeniden aday olmasında, halktan gelen "ısrarlı çağrıların" etkili olduğunu savundu.

Yedi Yıl Daha Görevde Kalabilir

1982 yılında göreve gelen Biya, 2008’de anayasada değişiklik yaparak cumhurbaşkanlığı görev süresi sınırlamasını kaldırmıştı. 2018 seçimlerini yüzde 71 oyla kazanan Biya’nın görev süresi yedi yıl. Seçimi kazanması halinde 99 yaşına kadar görevde kalabilecek.

Ancak Biya’nın adaylığı, ülke içinde ve dışında tartışma konusu. Geçtiğimiz yıl yaklaşık altı hafta boyunca kamuoyu önüne çıkmayan Biya’nın sağlığı hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılmıştı. Yönetimine ise yolsuzluk, kötü idare ve güvenlik krizlerine çözüm bulamama gibi ciddi eleştiriler yöneltiliyor.

Parti Desteği Devam Ediyor Ama Ayrılıklar da Yaşanıyor

Biya’nın liderliğini yaptığı Kamerun Halkının Demokratik Hareketi (CPDM), uzun süredir Biya’nın yeniden aday olmasını istiyordu. Ancak iktidar koalisyonundaki önemli isimlerin ayrılması dikkat çekti. Eski bakan Issa Tchiroma Bakary ve eski başbakan Bello Bouba Maigari, Biya’dan desteğini çekerek kendi adaylıklarını ilan etti.

Özellikle ülkenin kuzeyindeki siyasi bölünme, Biya’nın geleneksel oy tabanını tehdit eder nitelikte. Bu bölge geçmiş seçimlerde Biya’ya güçlü destek vermişti.

Sokaktaki Seçmenin Yorumu: Değişim mi, Tecrübe mi?

BBC’ye konuşan Kamerunlu seçmenlerden bazıları, Biya’nın adaylığına şaşkınlıkla yaklaşırken, bazıları ise istikrar ve deneyim vurgusu yaptı.

Camille Esselem, “Gerçekten gidip dinlenir diye düşünmüştüm. Görevi gençlere bırakmalı” derken, kamu çalışanı Ngono Marius ise “Cumhurbaşkanının Kamerun halkına sunacağı daha çok şey var” diyerek Biya’ya desteğini dile getirdi.

Sylvia Tipa isimli başka bir seçmen ise Biya’nın uzun süre iktidarda kalmasını “Tanrı’nın işi” olarak niteleyerek, “Bugüne kadar ülke için çok şey yaptı” ifadelerini kullandı.

Sömürge Geçmişinden Bugüne

Kamerun’un siyasi geçmişi de Biya’nın uzun iktidar süresiyle dikkat çekiyor. 1884’te Almanya tarafından sömürgeleştirilen ülke, 1916’da Fransız ve İngiliz yönetimine geçti. 1960’ta bağımsızlığını kazanan Kamerun’da Paul Biya, ilk kez 1982 yılında cumhurbaşkanı seçilmişti. O günden bu yana hiçbir seçimi kaybetmedi.

Kamerun’da Ekim ayında yapılacak seçimlerde Biya’nın yanı sıra en az dört aday daha yarışacak. Ancak Biya’nın yeniden kazanması durumunda, dünyanın en yaşlı devlet başkanı olarak bir yedi yıl daha ülkeyi yönetmesi gündemde.