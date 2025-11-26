Cakarta Zirvede, İstanbul 18’inci Sırada

Rapora göre, dünyanın en kalabalık şehri Endonezya’nın başkenti Cakarta oldu. Yaklaşık 42 milyonluk nüfusuyla Cakarta’yı 40 milyon nüfuslu Bangladeş’in başkenti Dakka ve 33 milyonluk nüfusuyla Japonya’nın başkenti Tokyo izliyor.

Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul, 15 milyonluk nüfusuyla listenin 18’inci sırasında yer aldı. BM projeksiyonlarına göre, İstanbul’un nüfusunun 2050 yılında 16,3 milyona yükselmesi bekleniyor.

Dünyanın En Kalabalık 20 Şehri

  1. Cakarta: 41.914.000

  2. Dakka: 36.585.000

  3. Tokyo: 33.413.000

  4. Yeni Delhi: 30.222.000

  5. Şangay: 29.559.000

  6. Guangzhou: 27.563.000

  7. Kahire: 25.566.000

  8. Manila: 24.735.000

  9. Kolkata: 22.550.000

  10. Seul: 22.490.000

  11. Karaçi: 21.423.000

  12. Mumbai: 20.203.000

  13. Sao Paulo: 18.950.000

  14. Bangkok: 18.180.000

  15. Mexico City: 17.734.000

  16. Pekin: 17.013.000

  17. Lahor: 15.156.000

  18. İstanbul: 15.015.000

  19. Moskova: 14.525.000

  20. Ho Chi Minh: 14.053.000

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nüfus Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye’deki düşük doğum oranlarına dikkat çekti. Erdoğan, nüfusun azalmasının hem ekonomik hem de sosyal dengeleri olumsuz etkileyeceğini belirterek, özellikle genç nüfusun desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar ise, İstanbul gibi mega şehirlerde yaşanan nüfus yoğunluğunun gelecekte altyapı ve sosyal hizmetler üzerinde ciddi baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor. BM raporu, kentleşmenin hızla arttığını ve şehirlerin sürdürülebilir büyüme stratejilerini acilen geliştirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.