Cakarta Zirvede, İstanbul 18’inci Sırada

Rapora göre, dünyanın en kalabalık şehri Endonezya’nın başkenti Cakarta oldu. Yaklaşık 42 milyonluk nüfusuyla Cakarta’yı 40 milyon nüfuslu Bangladeş’in başkenti Dakka ve 33 milyonluk nüfusuyla Japonya’nın başkenti Tokyo izliyor.

Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul, 15 milyonluk nüfusuyla listenin 18’inci sırasında yer aldı. BM projeksiyonlarına göre, İstanbul’un nüfusunun 2050 yılında 16,3 milyona yükselmesi bekleniyor.

Dünyanın En Kalabalık 20 Şehri

Cakarta: 41.914.000 Dakka: 36.585.000 Tokyo: 33.413.000 Yeni Delhi: 30.222.000 Şangay: 29.559.000 Guangzhou: 27.563.000 Kahire: 25.566.000 Manila: 24.735.000 Kolkata: 22.550.000 Seul: 22.490.000 Karaçi: 21.423.000 Mumbai: 20.203.000 Sao Paulo: 18.950.000 Bangkok: 18.180.000 Mexico City: 17.734.000 EKK’nın 8’inci Toplantısı Dijital ve Teknolojik Dönüşüm Gündemiyle Gerçekleşti İçeriği Görüntüle Pekin: 17.013.000 Lahor: 15.156.000 İstanbul: 15.015.000 Moskova: 14.525.000 Ho Chi Minh: 14.053.000

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nüfus Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye’deki düşük doğum oranlarına dikkat çekti. Erdoğan, nüfusun azalmasının hem ekonomik hem de sosyal dengeleri olumsuz etkileyeceğini belirterek, özellikle genç nüfusun desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar ise, İstanbul gibi mega şehirlerde yaşanan nüfus yoğunluğunun gelecekte altyapı ve sosyal hizmetler üzerinde ciddi baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor. BM raporu, kentleşmenin hızla arttığını ve şehirlerin sürdürülebilir büyüme stratejilerini acilen geliştirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.