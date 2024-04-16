Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri (IFFHS) sayfası, her ay düzenli olarak yayınladığı yılın takımları listesini güncelledi. 1 Nisan 2023 ile 31 Mart 2024 tarihlerini baz alan IFFHS, güncellenen listede Süper Lig takımlarına da yer verdi.

İşte o sıralama:

1. Manchester City . 401

2. Real Madrid . 332

3. Internazionale Milano . 311

4. Bayer Leverkusen . 279

5. AC Milan . 253

6. AS Roma . 241,5

7. Atletico Madrid . 232

8. PSV Eindhoven . 229,5

9. Barcelona . 228

10. Bayern Münih . 227

11. Liverpool . 227

12. Union Saint.Gilloise . 224

13. Sporting Lisbon . 224

14. West Ham United . 215,5

15. Fenerbahçe . 214,5

16. Atalanta . 213

17. Porto . 212

18. RB Leipzig . 212

19. Arsenal . 212

20. Paris Saint.Germain – 208

27. Galatasaray – 206

101. Beşiktaş – 136,5

229. Trabzonspor – 83