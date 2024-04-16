Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri (IFFHS) sayfası, her ay düzenli olarak yayınladığı yılın takımları listesini güncelledi. 1 Nisan 2023 ile 31 Mart 2024 tarihlerini baz alan IFFHS, güncellenen listede Süper Lig takımlarına da yer verdi.
İşte o sıralama:
1. Manchester City . 401
2. Real Madrid . 332
3. Internazionale Milano . 311
4. Bayer Leverkusen . 279
5. AC Milan . 253
6. AS Roma . 241,5
7. Atletico Madrid . 232
8. PSV Eindhoven . 229,5
9. Barcelona . 228
10. Bayern Münih . 227
11. Liverpool . 227
12. Union Saint.Gilloise . 224
13. Sporting Lisbon . 224
14. West Ham United . 215,5
15. Fenerbahçe . 214,5
16. Atalanta . 213
17. Porto . 212
18. RB Leipzig . 212
19. Arsenal . 212
20. Paris Saint.Germain – 208
27. Galatasaray – 206
101. Beşiktaş – 136,5
229. Trabzonspor – 83