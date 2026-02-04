Saldırı, Seyfülislam Kaddafi’nin siyasi danışmanı Abdullah Osman tarafından doğrulanırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilere ve olayın koşullarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Libyalı yetkililer de konuya dair sessizliğini koruyor.

İdam cezası almış, afla serbest bırakılmıştı

Libya’da hiçbir zaman resmi bir görev üstlenmeyen Seyfülislam Kaddafi, 2000-2011 yılları arasında babası Muammer Kaddafi’nin “ikinci adamı” olarak görülüyordu. Kaddafi rejiminin devrilmesinin ardından Bedevi aşiret mensubu kılığına girerek Nijer’e kaçmaya çalıştığı sırada ihbar edilerek yakalanan Seyfülislam Kaddafi, 2011 yılında Zintan’da hapsedildi.

Mahkeme tarafından savaş suçları gerekçesiyle kurşuna dizilerek idam cezasına çarptırılan Kaddafi, 2017 yılında çıkarılan bir af yasası kapsamında serbest bırakılmıştı. Öte yandan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) de Seyfülislam Kaddafi hakkında savaş suçları nedeniyle çıkarılmış tutuklama kararı bulunuyordu.

Başkanlık adaylığı Libya’yı krize sürüklemişti

Seyfülislam Kaddafi, 14 Kasım 2021’de yapılması planlanan Libya başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulunmuş, ancak cinayet ve savaş suçları nedeniyle hakkında kesinleşmiş yargı kararları bulunduğu gerekçesiyle adaylığı iptal edilmişti.

Kaddafi’nin bu karara itiraz etmesi, ülkede tansiyonun yükselmesine neden olmuş; seçim sürecinin çökmesine ve Libya’daki siyasi krizin daha da derinleşmesine yol açmıştı.

Seyfülislam Kaddafi’ye yönelik suikastın Libya’daki dengeleri nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.