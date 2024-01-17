Apple , bu yıl 219 milyar ABD doları (%74) artışla 517 milyar ABD dolarına ulaşarak olağanüstü bir marka değeri büyümesi elde etti ve büyük bir farkla dünyanın en değerli markası unvanını geri aldı.

Yeni pazarlar bulma, ekosistemini genişletme ve daha yüksek değerli iPhone'lara yükseltmeyi teşvik etme stratejisi son derece etkili olduğundan, Apple, iPhone hacim payı büyük ölçüde sabitlenmiş olsa da, dikkate değer bir marka değeri artışı elde etti. Apple, %71'lik değer payı ile premium akıllı telefon pazarındaki hakim oyuncu konumunu korudu.