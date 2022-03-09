ABD, Yıllardır Devirmek İçin Çabaladığı Maduro'ya Muhtaç Oldu!

Rusya'nın ABD ve Avrupa yaptırımlarına karşı neredeyse her gün karşı bir misilleme ile cevap veriyor. Putin'in aldığı son kararla bankalardan dolar çekilmesinin yasaklanmasının yanı sıra eylül ayına kadar da petrol ve doğalgaz başta olmak üzere tüm ürünlerde ihracatı askıya aldı.

Rusya ile ekonomik bağlarını koparan ABD, Rusya'dan temin ettiği petrolü hangi ülkelerden temin etme çabasına girişti. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Venezuelle, geçtiğimiz yılarda Amerika ambargosuna maruz kalmış ve büyük bir ekonomik kriz yaşamıştı. Bu kriz halen daha etkisini sürdürürken Amerika bir süre önce devirmeye çalıştığı Venezuella Devlet Başkanı Maduro'nun kapısını çaldı. ABD, Venezuella'ya ekonomik ambargoyu hafifletme karşılığı petrol talebinde bulundu.

Daha düne kadar hergün Venezuella'da darbe ayaklanmaları tertipleyen ABD'nin bu tavrı tüm dünyada olduğu gibi venezuella'da da şaşkınlıkla karşılandı. Venezuella'da Maduro'ya karşı mücadele eden muhalefet liderleri ABD'nin bu tavrı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerika Birleşik Devletleri heyetiyle yapılacak görüşmelerde izlenecek ajanda üzerinde anlaştıklarını söyledi.

Moskova'yı daha fazla yalnızlaştırmak için çaba harcayan ABD bu kapsamda Rusya'nın müttefikleri ile de görüşmeler yapmaya başlamıştı. 2019 yılında diplomatik ilişkileri kestiği Venezuela ile petrol yaptırımlarını gevşetmeyi de kapsayan bir anlaşmaya varmak için her iki ülke yetkilileri hafta sonunda bir araya geldi.

Fakat Reuters'e konuşan konuyla ilgili 5 kaynağa göre çok az ilerleme kaydedildi.

Televizyonda konuşan Maduro, "Cumartesi günü ABD hükümetinden bir delegasyon Venezuelaya geldi. Onları burada başkanlık sarayında kabul ettim. Bir toplantı yaptık. Saygılı, samimi ve çok diplomatik geçtiğini söyleyebilirim," ifadelerini kullandı.