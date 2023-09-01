Ürdün’de yapılan U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 82 kiloda dünya şampiyonu olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Alperen Berber, “Milli takım antrenörüm büyükler Avrupa 3.sü Fatih Üçüncü öncülüğünde çok sıkı çalıştım. Yaklaşık 1 ay form tutma idmanı yaptık. Haftanın 6 günümüz günde sabah ve akşam çift antrenmanla geçti. Sosyal yaşantıma ara verip şampiyonaya odaklandım. Çok zorlu ve bunaltıcı bir süreçti ama çok şükür başardık. Neticesini bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutarak aldık. Türkiye’yi ve Samsun’u temsil ettiğim için çok mutlu ve gururluyum. Dünya şampiyonluğunu şehrime getirmenin de ayrı gururunu yaşıyorum. 23-29 Ekim tarihleri arasında yapılacak U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda ter dökeceğim. Burada da şampiyon olmayı hedefliyorum” dedi.

