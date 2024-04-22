Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için organize edilen festival kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen halk dansları topluluklarında yer alan çocukların katılımıyla gerçekleştirilen korteji vatandaşlar sokaklardan, evlerinden ve iş yerlerinden izledi. Festival kapsamında, kortejin ardından Sivil Toplumun Sesi Korosu ile çocukların yer aldığı Umut Işığı Korosu konser verdi.



Mersin sokaklarını karnaval alanına çeviren etkinlikte Mersin’den Mezitli Şehit Yiğitcan Çiğa İlkokulu, Yenişehir Mersinli Ahmet İlkokulu, Akdeniz Iğdır Ortaokulu halk dans topluluklarının yanı sıra Ankara ve depremden etkilenen Hatay ve Adıyaman’dan gelen halk dansları toplulukları yörelerine özgü kıyafetleriyle kortejde yerlerini aldı. Festivale Litvanya, Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan, Rusya, Moldova, Romanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Bulgaristan, İran, Bosna Hersek, Almanya ve Kosova’dan katılan 350 çocuk da ülkelerine ait kıyafetlerini ve kültürlerini sergileme şansı yakaladı.



Dünya çocukları Mersin’de buluştu

Festivale Kosova’dan katılan Hatice Çürt, "Her şey çok güzel. Türkiye’ye ilk kez geldim ve Mersin bence çok güzel bir şehir. Buradan diğer ülkelerde yaşayan bütün çocukların 23 Nisan’ını kutluyorum" dedi.

Ankara’dan gelen Zeynep Selin de etkinlikleri çok beğendiğini belirterek, "Mersin’e daha önce de gelmiştim, her zamanki gibi çok güzel. Havasını da çok seviyorum" diye konuştu.

İran’dan gelen Elyar Majıdzadeh ise organizasyon sayesinde yeni arkadaşlar edindiğini ve Mersin’i tanıdığını kaydetti.

Korteje oğlu ile katılım sağlayan anne Songül Süreklisağ, "Çok güzel ve çok duygulu bir gün ve organizasyon çok güzel" dedi.

Baba Erhan Buğday da “Oğlumun ilk 23 Nisan kutlaması ve çok heyecanlı. Özellikle çocuklar için biz ebeveynleri mutlu eden bir organizasyon oldu" diye konuştu.



Tarsus’ta da coşku artarak devam ediyor

Tarsus’ta festival alanına dönen Kültür Park’ı, çocuklarını yanlarına alarak gelen binlerce vatandaş ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi’nin birçok Daire Başkanlığı’nın kurduğu atölyelerde etkinliklerin yapıldığı programlar kapsamında, üretici kadın stantları da yoğun ilgi gördü. Kültür Park içerisinde kurulan sahnede ise Hacivat-Karagöz gösterisinin yanı sıra hareketli müzikler eşliğinde çocuklar hem dans etti, hem de eğitici atölyelere katıldı.