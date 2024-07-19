ABD'li teknoloji devi Microsoft'un 365 uygulamalarında dünya genelinde yaşanan arıza nedeniyle birçok sektörde aksamalar yaşanıyor. Microsoft firması bazı hizmetlerinde kesintiler yaşandığını kabul etti. Ancak kesintinin nedeni açıklanmadı.



ABD, İngiltere, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Japonya gibi bir çok ülkede sorunlar yaşandığı bildiriliyor. Sydney ve Berlin havalimanlarında uçuşlar durduruldu. ABD'deki üç büyük havayolu şirketi United, Delta ve American Airlines uçuşlarını durdurdu.



Londra borsasında işlemlerde sorunlar yaşandığı ve ülkenin önemli televizyonlarından Sky News da yayınlarında sıkıntılar olduğu bildirildi. İngiltere’nin en büyük demiryolu operatörünün geniş çaplı IT sorunları nedeniyle iptaller konusunda uyarılarda bulunuldu.



Berlin Havalimanı da sorunlar yaşandığı duyurusunu yaptı.



İspanya’da tüm havalimanlarında teknik sıkıntı yaşandığı bildirildi.



İsrail Merkez Bankası, CrowdStrike sorununun bankaları etkilediğini açıkladı.



Hint havayolu şirketi SpiceJet, online hizmetler, rezervasyon ve check-in dahil olmak üzere teknik sorunlar yaşadığını bildirdi. Hong Kong Havalimanı, havayollarının manuel check-in prosedürlerine geçtiğini açıkladı.



Türk Havayolları da check-in, biletleme ve rezervasyon işlemlerinde sıkıntılar olduğu mesajını paylaştı.