Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, kurumsal altyapısı, tecrübeli personeli ve güçlü makine parkıyla, ülkenin dört bir yanında, milletin refah düzeyini artıran su yapılarını inşa ederek vatandaşların hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getiriyor.

İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunlarıyla birlikte yaşamın kaynağı olan “su”yun değeri her geçen gün artarken, DSİ tarafından tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulan; içmesuyu tesisleri, tarımsal üretimin lokomotifi olan barajlar, gölet ve yer altı depolama tesisleri, Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığına set çeken HES’ler ve parçalanmış tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandıran arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri ile suya yön veriliyor.



Diyarbakır’a yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 21 yılda Diyarbakır’a inşa ettiğimiz 15 sulama tesisi ile 588 bin dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Elverişli tarım arazileri, uygun iklim özellikleri ve çalışkan Diyarbakırlıların emekleriyle can bulan bereketli Güneydoğu toprakları, tarımsal üretim potansiyeli bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Diyarbakır’da son 21 yılda 5 baraj ve 3 yer altı su depolaması inşa ettik ve böylece 250 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık” dedi.



Diyarbakırlı çiftçilerin tarımsal arazilerini büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini vurgulayan Balta, “Diyarbakır’ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 5 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 2 milyon 191 bin dekar tarımsal araziyi daha suya kavuşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca; Diyarbakır’da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 61 adet taşkın koruma tesisi ile Diyarbakır şehir merkezi, 62 adet yerleşim yeri ve bin 580 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 5 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz” ifadelerinde bulundu.