Samandağ ilçesinin Tekebaşı Mahallesi’nde serada domates hasadı yapan Ruhi Yapıcı, market fiyatlarındaki uçurumun hem çiftçiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini belirtti. Yapıcı, “Domatesin tarladaki fiyatı 28 TL ile 30 TL arasında değişiyor. Bu fiyatla ürünümü satabilirsem memnunum. Ancak, raflarda domatesin kilogramı 60 TL’ye çıkıyor. İstanbul’da ise bu fiyat 100 TL’yi bulabiliyor. Bu fark, hem biz çiftçilerin emeğini hiçe sayıyor hem de tüketiciyi mağdur ediyor. Bizim yaşadığımız zorluklar, tüketiciye de yansıyor. Tüketici, almak istediği bir kiloyu yarım kiloya düşürmek zorunda kalıyor,” dedi.

Yapıcı, geçtiğimiz günlerde yaşanan don olayının da üreticiler üzerinde ek bir baskı yarattığını, don nedeniyle zarar görmeyen ürünlerin hasadını yapabildiklerini ancak bu durumun genel fiyat artışlarını etkilediğini ifade etti. Çiftçilerin bu durumda büyük kayıplara uğradığını belirten Yapıcı, "Tüccarların mağduriyet yaşamadığı bir durumda biz üreticiler ve tüketiciler olarak büyük sıkıntı yaşıyoruz,” diye ekledi.

Hatay, Türkiye’nin en verimli tarım alanlarından biri olarak biliniyor. Ancak, domates gibi temel ürünlerin fiyatlarındaki bu dengesiz artış, hem çiftçilerin emeğini yeterince karşılamıyor hem de tüketicinin bütçesini zorluyor. Üreticiler, tarlada alınan fiyat ile marketteki fiyat arasındaki farkın denetlenmesi gerektiğini ve bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtiyor.