Doğuştan SANKO’lu iki genç tıp doktoru olmanın gururunu yaşarken, tıp dünyasının yeni hekimlerine diploma törenine, 2000 yılında dünyaya gelen Dr. Alp Yapan’ın doğumunu gerçekleştiren ve o dönem SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Samet Bayrak da katıldı.



Opr. Dr. Bayrak, Dr. Yapan ve Dr. Kılboz’a, “Gaziantep’te Cumhuriyet Dönemi Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri” isimli kitabını takdim etti.

Dr. Alp Yapan (24) ile Dr. Barış Kılboz’a diplomaları Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, doğum belgeleri ise SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ile SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci tarafından verildi.



SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “İki genç tıp doktorunun doğuştan SANKO’lu olmasının haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.



Dr. Alp Yapan ile Dr. Barış Kılboz’un SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde doğup, tüm eğitim hayatlarını SANKO’da tamamlamalarının kendisi için de özel olduğunu belirten Konukoğlu, şunları söyledi:

“Konukoğlu Ailesi olarak, şehrimize ve ülkemize katma değer sağlamak amacıyla farklı sektörlerde yaptığımız yatırımlarımızın yanı sıra, sağlık ve eğitim alanlarında da hizmet vermek için gayret gösteriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Dr. Alp Yapan ile Dr. Barış Kılboz, bize ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Hem duygulandık hem de gururlandık. Bundan sonraki hayatlarında da her zaman yanlarında olmaya gayret göstereceğiz. Gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum.”



“Gençlerimiz, ailelerimiz ve SANKO ailemiz için gurur verici tablo”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da Tıp Fakültesi beşinci dönem mezunlarını verdikleri 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreninde iki öğrencinin doğumlarından yükseköğrenimlerine kadar SANKO Ailesi çatısı altında büyüdüklerine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.



“Bu gençlerimizin, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde doğup, ilk ve orta eğitim öğretim süreçlerine SANKO Okulları’nda devam edip, üniversiteyi de SANKO Üniversitesi’nde tamamlayarak birer hekim olarak aramızdan ayrılmaları bizim için gurur verici. Hayata gözlerini açtıkları ilk andan itibaren büyük emek ve çabalarla bu günlere gelmeleri için çok büyük fedakarlıklar yapan ailelere evlatlarını, bu süreçte bize emanet ettiklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.”



Genç hekimlere meslek hayatlarında başarı dileklerinde bulunan Prof. Dr. Dağlı, “SANKO Üniversitesi Ailesi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm mezunlarımızın yanlarında olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.



“Onur verici bir tablo”

Opr. Dr. Samet Bayrak ise, “SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde kadın doğum uzmanı olarak görev yaptığım dönemde doğumunu gerçekleştirerek, ailesinin evlat mutluluğuna ortak olduğum sevgili Dr. Alp Yapan’ı24 yıl sonra meslektaş olarak görmek beni çok duygulandırdı” ifadelerini kullandı.

Opr. Dr. Bayrak, “Bu mutluluk verici tabloda yer almak çok özel bir duygu. Gençlerimizi ve ailelerini kutluyor, yeni hayatlarında başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyorum” diyerek duygularını dile getirdi.



Büyüdüğüm bu güzel ortamda herkes bana katkı sundu

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde dünyaya geldiğini, anne babasının da SANKO çalışanı olduğunu anımsatan Dr. Alp Yapan (24), “Büyüdüğüm bu güzel ortamda herkes bana katkı vermek için çok çabaladı. Yıllar boyu bu güzel ortamda büyümenin karakterimin oturmasında ve bu güzel başarıları elde etmemde büyük katkısı olduğuna inanıyorum” diyerek duygularını aktardı.



“SANKO Ailesi hakkında söylenecek çok şey var ama doğduğum andan itibaren içinde bulunduğum bu aileyi anlatan tek kelime kalitedir” diyen Dr. Yapan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Okul, hastane veya üniversite farketmeksizin her dalda bana en iyi olduklarını hissettirdiler. SANKO Okulları’ndayken en iyi eğitimi aldığımı biliyordum. Küçükken hasta olduğumda başka hastaneye gitmiyordum, çünkü emindim herkes en iyisi için çalışıyordu ve herkes bu konuda elinden geleni yapıyordu. İki ayrı kurumunda anne ve babamın çalıştığı SANKO kalitesi ailemin iş yerlerinde verdiği emeklerden de anlaşılacağı üzere çok yüksekti. Ben bu durumun en yakın şahitlerinden biriydim. Ebeveynlerim gibi SANKO Ailesinin de her bir ferdi işlerini yaparken her şeylerini ortaya koyuyordu. Ben de insanlar benim üzerime bu kadar titriyorken emeklerini boşa çıkartmadığım ve tıp fakültesini başarıyla bitirerek onları gururlandırdığım için çok mutluyum.”



Sınav sonrası ortopedi ve travmatoloji uzmanlığı için asistanlığına başlamak istediğine vurgu yapan Dr. Yapan, “Zaman bizlere ne getirir bilinmez lakin Gaziantep ve SANKO benim bir parçam. Umuyorum ki bir gün tekrar bir araya geleceğiz” şeklinde konuştu.



“Eğitim hayatım SANKO’da geçtiği için kendimi şanslı hissediyorum”

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde dünyaya gelen ve tüm eğitim öğretim süreçlerini SANKO eğitim kurumlarında tamamlayarak Tıp Fakültesi’nden mezun olmanın gururunu yaşayan Dr. Barış Kılboz ise şunları anlattı:

“Eğitim öğretim serüvenimin tamamı SANKO’da geçtiği için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu süreç boyunca hayatıma dokunan tüm hocalarımın bana büyük katkıları oldu ve bugün onların emekleriyle tıp fakültesini bitirmenin gururunu yaşıyorum. SANKO, bir eğitim kurumunun yanında bana ikinci bir ev oldu, yuva sıcaklığını her zaman hissettim. İnsan evinden kopamaz. Gelecekte SANKO’nun bana kattığı vizyon ve misyonun ışığında aileme ve topluma faydalı, örnek bir doktor olmayı hedefliyorum.”