Bu iş birliği sayesinde Doğuş Otomotiv, bu markalara ait yarı römork ürünlerinin Türkiye pazarında daha etkin bir şekilde dağıtımını ve servis hizmetlerini gerçekleştirebilecek. Bu anlaşma, Doğuş Otomotiv'in sektördeki konumunu güçlendirme ve müşterilerine daha geniş kapsamlı hizmetler sunma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl imzalanan distribütörlük anlaşması kapsamında, Wielton markalı yarı römork ürünlerinin Türkiye'deki satış ve servis hizmetleri Doğuş Otomotiv tarafından yürütülecek. Bu distribütörlük, Wielton'un Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirirken, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini de en üst düzeye çıkarmak hedefleniyor.

ABERG Service ile yapılan iş birliği, müşterilerin yüksek kaliteli ve orijinal yedek parça ile servis hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak, ağır vasıta kullanıcılarının operasyonel verimliliğini artırmayı amaçlıyor.